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«Одд» — «Русенборг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

сегодня, 12:52
Русенборг

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось. Букмекеры дают следующие котировки: победа «Одд» оценивается по коэффициенту 2.95. Поставить на победу «Русенборга» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.44. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.34.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.013.562.38
BetBoom 3.00 3.55 2.26

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.12 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Одд» с первых числе июля не может победить, но в тоже время команда достаточно стабильно набирает баллы в копилку, что помогает ей держаться в центре турнирной таблицы на девятом месте. В последнем туре была расписана неожиданная ничья (2:2) с абсолютным аутсайдером «Кристиансундом», а чуть ранее клуб проиграл дома «Лиллестрем» (1:2).

«Русенборг» продолжает свою беспроигрышную серию, чем очень радует болельщиков. Коллектив пару дней назад разгромил на своем поле «Тромсе» (3:0), а до этого матча сразился на выезде с «Олесунном», но определить сильнейшего не удалось, финальный свисток зафиксировал нули на табло.

Информация для ставок

  • «Русенборг» не уступает своим соперникам в семи играх кряду
  • У «Одд» одно поражение в последних шести встречах
  • Два минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних матчей «Одд» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, наполненный голевыми атаками и забитыми голами. Верим, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.73 1.71 2.20
BetBoom 3.40 1.32 2.15 1.70 1.68 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 15:53
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 14:57
Игра на три результата
Гость
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