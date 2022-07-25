«Одд» — «Русенборг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 12:52

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось. Букмекеры дают следующие котировки: победа «Одд» оценивается по коэффициенту 2.95. Поставить на победу «Русенборга» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.44. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.34.

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.12 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Одд» с первых числе июля не может победить, но в тоже время команда достаточно стабильно набирает баллы в копилку, что помогает ей держаться в центре турнирной таблицы на девятом месте. В последнем туре была расписана неожиданная ничья (2:2) с абсолютным аутсайдером «Кристиансундом», а чуть ранее клуб проиграл дома «Лиллестрем» (1:2).

«Русенборг» продолжает свою беспроигрышную серию, чем очень радует болельщиков. Коллектив пару дней назад разгромил на своем поле «Тромсе» (3:0), а до этого матча сразился на выезде с «Олесунном», но определить сильнейшего не удалось, финальный свисток зафиксировал нули на табло.

Информация для ставок

«Русенборг» не уступает своим соперникам в семи играх кряду

У «Одд» одно поражение в последних шести встречах

Два минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей «Одд» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, наполненный голевыми атаками и забитыми голами. Верим, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.