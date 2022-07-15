«Олесунн» — «Русенборг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

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15 июля 2022, 11:45

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры не определились и выставили практически равные котировки. Сделать ставку на победу «Русенборга» можно по коэффициенту 2.52 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть вера в победу хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 2.8, в случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.74. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Олесунн» продолжает сражение за места в верхней части турнирной таблицы и после 14 матчей занимает седьмое место с отставанием от топ-3 в пять очков. В минувших турах команда сумела завоевать четыре зачетных балла благодаря домашней победе над «Стремсгодсетом» (1:0) и выездной ничьей с «Сандефьордом» (2:2).

«Русенборг» находится двумя строчками выше, чем соперник и имеет на один пункт больше в копилке. Коллектив не проигрывает уже месяц и за это время в чемпионате сумел набрать семь очков. В последних матчах клуб оказался сильнее «Йевра» (3:2), а также расписал ничью (1:1) с «Викингом».

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Русенборга» насчитывает пять матчей

У «Олесунна» две ничьи, два поражения и две победы в последних шести играх

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи «Олесунна» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Очные встречи между данными коллектива зачастую заканчиваются обменом голами. Верим, что исключением не станет и очередная игра, поэтому рекомендуем загрузить ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок.