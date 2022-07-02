«Сарпсборг 08» — «Сандефьорд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

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02 июля 2022, 11:29

Ставки букмекеров

Котировки на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 6.2. На ничейный результат дается коэффициент 4.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.46. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сарпсборг 08» бесславно покинул розыгрыш кубка Норвегии, проиграв на стадии 1/32 финала низшелиговому «Моссу» (0:1). После этого поединка последовала игра чемпионата страны, где было забито много голов, но в итоге финальный свисток зафиксировал очередное поражение (2:3).

«Сандефьорд» в рамках кубкового противостояния побывал в гостях у «Бюосена» и благодаря победе со счетом (2:1) завоевал путевку в следующий раунд. В чемпионате коллектив располагается на 11 месте, что на четыре строчки ниже нынешнего соперника, а в последнем туре расписал голевую ничью (2:2) с «Тромсе».

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» проиграл три из четырех последних поединков

Беспроигрышная серия «Сандефьорда» насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Семь из восьми последних игр и «Сарпсборга 08» и «Сандефьорда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сарпсборг 08» фаворит встречи и будет с первых минут стараться держать игру под своим контролем. Верим, что он сможет одержать победу, и предлагаем поставить на успех хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.