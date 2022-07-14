«Сарпсборг 08»  – «Волеренга». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

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14 июля 2022, 23:29

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение одной из команд. На победу «Сарпсборга 08» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.52. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.47. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Сарпсборг 08» в минувшем туре отправился на битву с «Буде-Глимтом» и был разгромлен со счетом (1:4). Команда продолжает играть в открытый футбол, забивая и пропуская много голов. Чуть ранее на табло были зафиксированы результаты (2:3) в игре с «Хам-Камом», а также победа (4:3) над «Сандефьордом».

«Волеренга» после двух подряд поражений с одинаковым счетом (0:1) от «Буде-Глимта» и «Одд», принимал на своем поле аутсайдера «Кристиансунд» и без проблем сумел забить несколько голов и оформить уверенную победу со счетом (3:0), которая в итоге закрепила команду на 12 месте, что на четыре строчки ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» проиграл три из четырех последних встречи

«Волеренга» выиграла на выезде лишь дважды в последних шести матчах

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Девять из десяти последних поединков «Сарпсборга 08» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевая игра с равными шансами на успех для обеих команд. Проигрывать в этом матче нежелательно никому, а потому мы увидим борьбу и много единоборств на каждом участке поля. Очень сложно сказать, кто здесь окажется сильнее, поэтому предлагаем поставить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.