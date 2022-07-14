«Тромсе» – «Стремсгодсет». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

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14 июля 2022, 23:36

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось, но небольшое преимущество отдается хозяевам. Победа «Тромсе» оценивается по коэффициенту 1.9. Поставить на успех «Стремсгодсета» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.4. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.7.

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.12 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Тромсе» неудачно съездил в гости к лидеру чемпионата «Тромсе», разгромно проиграв со счетом (1:5). Чуть ранее команда также на выезде сразилась с «Сандефьордом» и в итоге голевая перестрелка завершилась ничьей (2:2). В таблице клуб расположился на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.

«Стремсгодсет» занимает шестое место в таблице после 14 поединков и отстает от третьего места всего на четыре балла. Футболисты настроены реабилитироваться за неудачи в предыдущих турах, ведь там не удалось победить, нулевая ничья с «Одд» и минимальное поражение (0:1) в гостях от «Олесунна».

Информация для ставок

«Тромсе» завершил вничью три последних домашних поединка

Безвыигрышная гостевая серия «Стремсгодсета» насчитывает четыре матча

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Семь последних игр «Тромсе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече мы увидим открытый футбол с голевыми моментами в исполнении обеих команд. Им вполне по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.