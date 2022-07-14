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«Тромсе» – «Стремсгодсет». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

14 июля 2022, 23:36
Тромсе

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось, но небольшое преимущество отдается хозяевам. Победа «Тромсе» оценивается по коэффициенту 1.9. Поставить на успех «Стремсгодсета» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.4. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.7.

Норвегия. Высшая лига 2022
Тромсе
Стремсгодсет
ПроигрышНичьяНичьяНичьяНичья
- : -
матч перенесен
17 июля 2022, 19:00
воскресенье
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.82 3.68 4.40
1XBET 1.82 3.68 4.40

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.12 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Тромсе» неудачно съездил в гости к лидеру чемпионата «Тромсе», разгромно проиграв со счетом (1:5). Чуть ранее команда также на выезде сразилась с «Сандефьордом» и в итоге голевая перестрелка завершилась ничьей (2:2). В таблице клуб расположился на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.

«Стремсгодсет» занимает шестое место в таблице после 14 поединков и отстает от третьего места всего на четыре балла. Футболисты настроены реабилитироваться за неудачи в предыдущих турах, ведь там не удалось победить, нулевая ничья с «Одд» и минимальное поражение (0:1) в гостях от «Олесунна».

Информация для ставок

  • «Тромсе» завершил вничью три последних домашних поединка
  • Безвыигрышная гостевая серия «Стремсгодсета» насчитывает четыре матча
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Семь последних игр «Тромсе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече мы увидим открытый футбол с голевыми моментами в исполнении обеих команд. Им вполне по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
15 июля в 05:10
Победа гостей или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 03:21
Победа гостей!
Гость
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