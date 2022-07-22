«Волеренга» — «Викинг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

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вчера, 18:18

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без явного перевеса в одну из сторон. Взять победу «Волеренги» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если сильнее окажется «Викинг», то зайдет коэффициент 3.15. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.77.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Волеренга» в последних двух поединках сохранила свои ворота в неприкосновенности и порадовала болельщиков шестью набранными очками. Обыграть удалось «Сарпсборг 08» (1:0) на выезде и «Кристиансунд» на своем поле (3:0). В турнирной таблице клуб занимает 12 место и опережает ближайшего преследователя на четыре балла.

«Викинг» вчера провел поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций, где в Чехии сражался с пражской «Спартой». Определить сильнейшего коллективам не удалось, игра завершилась нулевой ничьей. В чемпионате «Викинг», как и нынешний соперник, в минувших двух играх побеждал, на пути у команды были «Кристиансунд» (2:1) и «Лиллестрем» (1:0).

Информация для ставок

«Волеренга» победила трижды в последних пяти матчах

Беспроигрышная серия «Вмкмнга» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр и «Волеренги» и «Викинга» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Вполне возможно, что в этом поединке преимущество будет распределено поровну. Такой сценарий игры может подарить нам ничейный результат, на него и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент составляет 3.77.