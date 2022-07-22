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«Волеренга» — «Викинг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

вчера, 18:18
Волеренга

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без явного перевеса в одну из сторон. Взять победу «Волеренги» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если сильнее окажется «Викинг», то зайдет коэффициент 3.15. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.77.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.213.763.22
Мелбет 2.15 3.78 3.15
1XBET 2.15 3.78 3.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Волеренга» в последних двух поединках сохранила свои ворота в неприкосновенности и порадовала болельщиков шестью набранными очками. Обыграть удалось «Сарпсборг 08» (1:0) на выезде и «Кристиансунд» на своем поле (3:0). В турнирной таблице клуб занимает 12 место и опережает ближайшего преследователя на четыре балла.

«Викинг» вчера провел поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций, где в Чехии сражался с пражской «Спартой». Определить сильнейшего коллективам не удалось, игра завершилась нулевой ничьей. В чемпионате «Викинг», как и нынешний соперник, в минувших двух играх побеждал, на пути у команды были «Кристиансунд» (2:1) и «Лиллестрем» (1:0).

Информация для ставок

  • «Волеренга» победила трижды в последних пяти матчах
  • Беспроигрышная серия «Вмкмнга» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр и «Волеренги» и «Викинга» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Вполне возможно, что в этом поединке преимущество будет распределено поровну. Такой сценарий игры может подарить нам ничейный результат, на него и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент составляет 3.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.86 2.04
Мелбет 2.33 1.62
1XBET 2.33 1.62
Все комментарии
dqcva8nka5r3
dqcva8nka5r3
вчера в 22:10
Победу одержит «Волеренга»
shlomo
shlomo
вчера в 18:43
Гости не проиграют
Гость
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