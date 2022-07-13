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«Йевр» — «Сандефьорд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (16.07.2022)

13 июля 2022, 11:09
Сандефьорд

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось, поэтому были выставлены практически равные котировки. Поставить на победу «Йевра» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. 5. Если зайдет победа готсей, то игроков порадует коэффициент 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.42.

Норвегия. Высшая лига 2022
Йерв
Сандефьорд
ПроигрышНичьяВыигрышПроигрышПроигрыш
1 : 2
завершен
16 июля 2022, 17:00
суббота
НичьяПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 2.54 3.60 2.60

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Йевр» в последних турах чемпионата не радовал болельщиков победными результатами, но и в соперниках у команды были неуступчивые «Русенборг» и «Мольде», с которыми были в итоге зафиксированы результаты (2:3) и (1:1) соответственно. В таблице клуб занимает предпоследнее место и старается всеми силами спастись от вылета.

«Сандефьорд» вчера на своем поле принимал «Олесунн» и в голевой перестрелке командам не удалось выявить сильнейшего, ничья (2:2). В турнирной таблице коллектив занимает 11 место, имея в активе14 очков при разнице мячей (21:25).

Информация для ставок

  • «Йевр» проиграл четыре из пяти последних домашних матчей
  • «Сандефьорд» на выезде добыл четыре победы в последних пяти играх
  • Четыре минувшие очные встречи завершились поражением «Йевра»
  • Шесть последних поединков «Сандефьорда» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Зачастую в очных встречах данных команд болельщики имеют возможность наблюдать обмен голами. Верим, что и очередной поединок не станет исключением и поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
13 июля в 16:29
Игра на три результата
Гость
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