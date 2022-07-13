«Йевр» — «Сандефьорд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (16.07.2022)

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13 июля 2022, 11:09

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось, поэтому были выставлены практически равные котировки. Поставить на победу «Йевра» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. 5. Если зайдет победа готсей, то игроков порадует коэффициент 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.42.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Йевр» в последних турах чемпионата не радовал болельщиков победными результатами, но и в соперниках у команды были неуступчивые «Русенборг» и «Мольде», с которыми были в итоге зафиксированы результаты (2:3) и (1:1) соответственно. В таблице клуб занимает предпоследнее место и старается всеми силами спастись от вылета.

«Сандефьорд» вчера на своем поле принимал «Олесунн» и в голевой перестрелке командам не удалось выявить сильнейшего, ничья (2:2). В турнирной таблице коллектив занимает 11 место, имея в активе14 очков при разнице мячей (21:25).

Информация для ставок

«Йевр» проиграл четыре из пяти последних домашних матчей

«Сандефьорд» на выезде добыл четыре победы в последних пяти играх

Четыре минувшие очные встречи завершились поражением «Йевра»

Шесть последних поединков «Сандефьорда» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Зачастую в очных встречах данных команд болельщики имеют возможность наблюдать обмен голами. Верим, что и очередной поединок не станет исключением и поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.