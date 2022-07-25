«Йевр» — «Волеренга». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

Ставки букмекеров
Котировки на этот поединок не близки дуг к другу, а это значит, что в игре есть фаворит. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.72 на победу гостей. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.76, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 5.
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30 июля 2022, 21:00
суббота
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Обмен голами в этой игре стоит 1.65.
Форма команд
«Йевр» продолжает отчаянную борьбу за выживание. Команда занимает предпоследнее место и отстает от «Хаугесунда» на пять очков. В минувших турах зацепиться за зачетные баллы не удалось, команда по очереди уступила «Русенборгу», «Сандефьорду» и «Буде-Глимту» (2:3), (1:2) и (0:5) соответственно.
«Волеренга» в свою очередь свои три последних матча выиграла, набрав максимальное количество очков. Соперниками коллектива были аутсайдер «Кристиансунд», с которым удалось без проблем разобраться со счетом (3:0), а также неуступчивые «Сарпсборг 08» и «Викинг», в битвах с которыми были установлены итоговые результаты (1:0) и (4:2).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Йевра» насчитывает четыре матча (три поражения и ничья)
- «Волеренга» одержала победу в четырех их шести последних играх
- Две минувшие очные встречи завершились поражением «Йевра» (0:1) и (1:3)
- Четыре из пяти последних поединков «Волеренги» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Два абсолютно разных коллектива предстанут пред нами вечером в субботу. Гости находятся в прекрасной игровой форме, поэтому возьмут контроль над игрой и, скорее всего, оформят очередные три очка. Предлагаем загрузить на победу «Волеренги» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.