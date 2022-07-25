«Йевр» — «Волеренга». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 13:19

Ставки букмекеров

Котировки на этот поединок не близки дуг к другу, а это значит, что в игре есть фаворит. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.72 на победу гостей. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.76, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 5.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Обмен голами в этой игре стоит 1.65.

Форма команд

«Йевр» продолжает отчаянную борьбу за выживание. Команда занимает предпоследнее место и отстает от «Хаугесунда» на пять очков. В минувших турах зацепиться за зачетные баллы не удалось, команда по очереди уступила «Русенборгу», «Сандефьорду» и «Буде-Глимту» (2:3), (1:2) и (0:5) соответственно.

«Волеренга» в свою очередь свои три последних матча выиграла, набрав максимальное количество очков. Соперниками коллектива были аутсайдер «Кристиансунд», с которым удалось без проблем разобраться со счетом (3:0), а также неуступчивые «Сарпсборг 08» и «Викинг», в битвах с которыми были установлены итоговые результаты (1:0) и (4:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Йевра» насчитывает четыре матча (три поражения и ничья)

«Волеренга» одержала победу в четырех их шести последних играх

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Йевра» (0:1) и (1:3)

Четыре из пяти последних поединков «Волеренги» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Два абсолютно разных коллектива предстанут пред нами вечером в субботу. Гости находятся в прекрасной игровой форме, поэтому возьмут контроль над игрой и, скорее всего, оформят очередные три очка. Предлагаем загрузить на победу «Волеренги» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.