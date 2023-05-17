«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (20.05.2023)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

«Арсенал» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.55. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.4.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.58. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Ноттингем Форест» прикладывает максимальные усилия, чтобы спустя год вновь не вернуться в Чемпионшип и за последние пять туров проиграл только две встречи. Сейчас коллектив занимает 16 место с 34 баллами и на три пункта опережает «Лидс», идущий в зоне вылета. В предстоящем матче у хозяев будут шансы зацепиться за очки, ведь «Арсенал» находится не в лучшем моральном состоянии, практически упустив чемпионство в этом году. В прошлом туре «Ноттингем Форест» сыграл вничью на выезде с «Челси» (2:2).

«Арсенал» поражением от «Брайтона» (0:3) в последнем туре окончательно перечеркнул свои амбиции на чемпионство и теперь может играть исключительно для болельщиков, ведь никто не верит, что «Манчестер Сити» упустит преимущество в четыре очка и игру в запасе. До матча с «Брайтоном», лондонский клуб выиграл два поединка у «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) и «Челси» (3:1).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл в шести из десяти последних матчах при двух победах

«Арсенал» смог победить лишь в четырех выездных поединках из десяти последних

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что хозяевам удастся как минимум не проиграть в этом поединке и набрать важные очки. Сделать ставку 1Х на «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.