«Ноттингем Форест» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Ноттингем Форест», поставить на который можно по коэффициенту 2.5. На успех «Фулхэма» можно сделать ставку за 2.85, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ноттингем Форест» давно не побеждает и практически опустился в зону вылета, что очень беспокоит болельщиков. Команда набрала 22 очка и идет на 17 месте, опережая «Лутон Таун» только по лучшей разнице мячей. В домашней игре с «Фулхэмом», «лесникам» очень важно набрать очки, чтобы как можно быстрее отдалиться от трех последних мест в таблице. Два последних поединка команды завершились ничьими с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Лутон Таун» (1:1).

«Фулхэм» не смог побороться за места в еврокубках, но и имеет качественный запас от зоны вылета. Команда на данный момент располагается на 12 месте с 39 баллами и отстает от седьмого места всего на пять пунктов. Таким образом, в случае победы гости наверняка поднимутся на одну или несколько позиций, что является хорошей мотивацией. В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3), а ранее уверенно обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (3:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «лесников» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхэм» выиграл только один выездной поединок из десяти последних в основное время

«Ноттингем Форест» выиграл один из пяти матчей с «Фулхэмом» при четырех поражениях

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.