«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (10.02.2024)

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вчера, 19:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 2.1. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 3.25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» давно не выигрывает в АПЛ и опускается все ближе к зоне вылета. Сейчас «лесники» занимают 16 место с 21 баллом и от 18й позиции их отделяет всего два очка. В матче с «сороками», которые не могут найти свой футбол у хозяев определенно будут шансы побороться за очки, а возможно и победить. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились победой в серии пенальти кубка ФА над «Бристоль Сити» (2:1) и ничьей на выезде с «Борнмутом» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед» опустился на девятое место с 33 баллами и заметно сдал в результатах за последние месяцы. «Сороки» вряд ли смогут претендовать на топ-4 АПЛ , но и за еврокубки бороться тоже будет сложно. В выездной встрече с командой из нижней части турнирной таблицы гости не являются фаворитами, но приложат максимум усилий, чтобы добыть очки. В прошлой игре «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Лутон Таун» (4:4), а ранее на выезде одолел непростую «Астон Виллу» (3:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют»

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что гости окажутся в этот раз сильнее. Предлагаем выбрать победителем «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.