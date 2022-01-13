«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

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вчера, 16:52

15 января 2022 года «Ньюкасл Юнайтед» сыграет против «Уотфорда» в рамках 22-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу «Ньюкасла» по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на ничью по 3.60 и на победу «Уотфорда» по 3.65. Дополнительная ставка на грядущий матч — тотал забитых больше трех по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 42 мяча. В последних встречах «Ньюкасл» выглядит не лучшим образом, как и весь сезон — ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Манчестер Сити» 0:4 и от «Ливерпуля» 3:1.

«Уотфорд» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и 13 поражений. Коллектив забил 22 мяча и пропустил 36 голов. В последних встречах «Уотфорд» не может похвастаться хорошими результатами, этот коллектив уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1, а также «Вест Хэму» 1:4 и «Брентфорду» 2:1.

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл семь игр кряду

«Ньюкасл Юнайтед» не побеждает пять игр кряду

У «Уотфорда» девять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.65. Несмотря на не самые лучшие результаты, эти клубы неплохо играют в атаке. Фаворитом матча являются хозяева, которые не должны испытать проблемы с последней командой чемпионата.