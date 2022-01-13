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«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

вчера, 16:52

15 января 2022 года «Ньюкасл Юнайтед» сыграет против «Уотфорда» в рамках 22-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.603.73
Фонбет 2.00 3.60 3.65
Мелбет 2.10 3.66 3.74
1XBET 2.10 3.66 3.74
BetBoom 2.04 3.60 3.80

Ставки букмекеров

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу «Ньюкасла» по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на ничью по 3.60 и на победу «Уотфорда» по 3.65. Дополнительная ставка на грядущий матч — тотал забитых больше трех по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 42 мяча. В последних встречах «Ньюкасл» выглядит не лучшим образом, как и весь сезон — ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Манчестер Сити» 0:4 и от «Ливерпуля» 3:1.

«Уотфорд» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и 13 поражений. Коллектив забил 22 мяча и пропустил 36 голов. В последних встречах «Уотфорд» не может похвастаться хорошими результатами, этот коллектив уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1, а также «Вест Хэму» 1:4 и «Брентфорду» 2:1.

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл семь игр кряду
«Ньюкасл Юнайтед» не побеждает пять игр кряду
У «Уотфорда» девять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.65. Несмотря на не самые лучшие результаты, эти клубы неплохо играют в атаке. Фаворитом матча являются хозяева, которые не должны испытать проблемы с последней командой чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.36 2.06 1.81 1.63 2.33
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:13
Победа команды "Ньюкасл Юнайтед" в этом матче. Удачи
ksr3vv4y3m7c
ksr3vv4y3m7c
вчера в 19:16
Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» одержит победу.
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