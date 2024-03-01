«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 12:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.88. Поставить на «Вулверхэмптон» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» не смог выдержать темп в нынешнем сезоне и после вылета из Лиги чемпионов не смогу улучшить результаты в АПЛ . Перед стартом очередного тура «сороки» идут только на 10 месте с 37 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на один пункт. Возможность обойти «Вулверхэмптон» является лучшей мотивацией, а трибуны со своими болельщиками готовы поддержать любимый клуб. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились тяжелой победой в серии пенальти над «Блэкберном» (2:1) и крупно проиграл «Арсеналу» (1:4).

«Вулверхэмптон» в последних матчах неплохо выглядит и добивался важных побед в последних турах. Благодаря этому «волки» смогли продвинуться на девятое место с 38 баллами и отстает от двух конкурентов сразу на один пункт. В случае победы гости смогут еще дальше продвинуться по турнирной таблице, однако переиграть «Ньюкасл Юнайтед» на его поле будет непросто. В двух последних матчах «Вулверхэмптон» минимально выиграл у «Брайтона» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть уже четыре матча подряд на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл два из пяти матчей с «Вулверхэмптоном» за последнее время

Прогноз

Предполагаем, что матч будет аккуратным со стороны обеих команд и много забитых мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.