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«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

сегодня, 12:32
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.88. Поставить на «Вулверхэмптон» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» не смог выдержать темп в нынешнем сезоне и после вылета из Лиги чемпионов не смогу улучшить результаты в АПЛ. Перед стартом очередного тура «сороки» идут только на 10 месте с 37 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на один пункт. Возможность обойти «Вулверхэмптон» является лучшей мотивацией, а трибуны со своими болельщиками готовы поддержать любимый клуб. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились тяжелой победой в серии пенальти над «Блэкберном» (2:1) и крупно проиграл «Арсеналу» (1:4).

«Вулверхэмптон» в последних матчах неплохо выглядит и добивался важных побед в последних турах. Благодаря этому «волки» смогли продвинуться на девятое место с 38 баллами и отстает от двух конкурентов сразу на один пункт. В случае победы гости смогут еще дальше продвинуться по турнирной таблице, однако переиграть «Ньюкасл Юнайтед» на его поле будет непросто. В двух последних матчах «Вулверхэмптон» минимально выиграл у «Брайтона» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть уже четыре матча подряд на своем поле
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл два из пяти матчей с «Вулверхэмптоном» за последнее время

Прогноз

Предполагаем, что матч будет аккуратным со стороны обеих команд и много забитых мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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сегодня в 12:43
“Волки“ набрали хороший ход – они идут на серии из трех побед и не проигрывают шесть выездов подряд в разных турнирах. “Сороки“ без побед четыре домашних встречи, а в шести последних добились всего одной. Само собой, команда Хау хочет порадовать родные трибуны и вновь исправно добиваться результата ради сохранения шанса пробиться в еврокубки. Поэтому против “Вулверхэмптон“ подопечные Хау точно будут играть на победу. Их лихорадит, но, с другой стороны, “Ньюкасл“ выиграл два последних домашних матча с “волками“. Фактор поля должен сыграть важную роль в данном противостоянии.
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сегодня в 12:41
“Ньюкасл Юнайтед“ перед стартом сезона ставил перед собой высокие цели, но реализовать их не получилось. Обилие кадровых проблем мешает выступать стабильно, а Лига чемпионов отняла много сил в первой половине кампании. Впрочем, сейчас команда Хау в хорошей форме – лишь одно поражение за последние семь матчей в разных турнирах. “Сороки“ продолжают борьбу за Кубок Англии, а в чемпионате занимают десятое место.
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3nyv59egmvt2
сегодня в 12:38
Ньюкасл Юнайтед и Вулверхэпмтон Уондерерс уже имели счастье бороться друг с дружкой под флагом идущей АПЛ - в ауре первого круга, только в логове "волчар". И тогда публика собравшаяся на трибунах стадиона Молинью стала свидетельницей самой настоящей голевой зарубы. Завершившейся боевой ничьей 2:2. В связи с чем попробую предположить и на этот раз не менее 4-х взятий любых ворот, вместе со ставкой на тотал больше 4, за очень весомый и притягательный коэффициент.
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сегодня в 12:36
Что касается Вулверхэмптона Уондерерс, то и его в нынешнем сезоне навряд ли можно отнести к любителям прагматичной тактики. О чем гласят предшествующие столкновения бодряковых "волков" с: Челси 4:2 (на выезде), Манчестером Юнайтед 3:4, Брентфордом 4:1 (в гостях) в рамках регулярного соревнования + теми же лондонскими "пчелами" 2:2 под эгидой Кубка Англии. В которых, в большинстве случаев, имел место искомый нами ТБ 4.5 +
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j29mdn8f64ss
сегодня в 12:35
При всех своих нынешних недостатках команда Ньюкасл Юнайтед продолжает в теперешней Английской Премьер Лиге считаться одной из самых зрелищных и эффектных единиц. Которая на постоянной основе радует избалованную британскую публику искрометным и мега-результативным футболом. Что полностью подтверждают крайние встречи "сорок" с: Арсеналом 1:4, Борнмутом 2:2, Ноттингемом Форест 3:2 и Лутоном Таун 4:4. Где, как правило, профилировал нужный нам масштабный ставочный тотал больше 4.5 +.
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