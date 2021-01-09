«Ньюпорт» — «Брайтон»: прогноз на матч Кубка Англии (10.01.2021)

1610174758

09 января 2021, 09:45

«Ньюпорт» старается демонстрировать надежную игру с минимальным количеством моментов для взятия ворот. Удастся ли «Брайтону» переиграть команду гостей?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Ньюпорта» доступна на отметке 6,60, ничья находится на значении 4,50, а триумф команды гостей можно взять за 1,48.

Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,76, а меньше за 2,18.

Форма команд

«Ньюпорт» не может победить уже на протяжении четырех последних матчей. Из-за этого команда во второй английской Лиге потеряла лидерство и опустилась на второе место. Нужно стабилизировать свою игру, иначе будет невероятно сложно.

«Брайтон» не может похвастаться особыми успехами в последних поединках АПЛ . У команды серия из восьми матчей без побед. Стоит сказать о том, что «Брайтон» в последнем туре расписал мировую с «Вулверхэмптоном» (3:3).

Теперь нужно переключаться на Кубок страны, так как именно в нем нужно постараться продемонстрировать свою лучшую игру.

Информация для ставок

• «Ньюпорт» выиграл семь из 10 последних домашних матчей

• «Брайтон» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков

• «Ньюпорт» и «Брайтон» не побеждают на протяжении двенадцати последних встреч

Прогноз

По нашему мнению, фаворитом матча является «Брайтон». Команда должна уже раскрыть свой игровой потенциал и победить. Предпосылки к этому есть. Однако необходимо постараться избежать большого количества невынужденных ошибок при переходе из обороны в атаку. Мы считаем, что удастся команде гостей справиться с поставленными целями и одержать долгожданную победу. Сыграть победу «Брайтона» можно за коэффициент 1,48.