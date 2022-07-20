«Нюрнберг» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Гройтер Фюрт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Нюрнберга» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Нюрнберг» неудачно стартовал в первом туре чемпионата и теперь на своем поле попробует реабилитироваться перед болельщиками. Команда давно не выходила в Бундеслигу, и чтобы стать претендентом на повышение в классе, необходимо стабильно набирать очки в следующих поединках. В прошлой игре «Нюрнберг» уступил «Санкт-Паули» (2:3), а немного ранее в товарищеской встрече обыграл «Швайнфюрт» (2:1).

«Гройтер Фюрт» после большого провала в Бундеслиге, вновь ставит перед собой цели туда вернуться, но в первом туре команда не смогла переиграть одного из потенциальных конкурентов за первые три места. В игре с «Нюрнбергом» коллектив является небольшим фаворитом, тем не менее, игра наверняка будет равной, и любая ошибка может привести к печальным последствиям. В первом туре «Гройтер Фюрт» разошелся миром с «Хольштайн» (2:2), а в товарищеской встрече также сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1).

Информация для ставок

«Нюрнберг» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» забивал в восьми из десяти матчей на выезде за последнее время

«Нюрнберг» проиграл «Гройтер Фюрт» четыре последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Гройтер Фюрт» имеет отличную статистику личных встреч с «Нюрнбергом», и мы предполагаем, что в этот вечер клуб ее только улучшит. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.