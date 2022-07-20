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«Нюрнберг» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

20 июля 2022, 11:06
Гройтер Фюрт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Гройтер Фюрт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Нюрнберга» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.602.94
Мелбет 2.40 3.68 2.79
BetBoom 2.35 3.55 2.87

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Нюрнберг» неудачно стартовал в первом туре чемпионата и теперь на своем поле попробует реабилитироваться перед болельщиками. Команда давно не выходила в Бундеслигу, и чтобы стать претендентом на повышение в классе, необходимо стабильно набирать очки в следующих поединках. В прошлой игре «Нюрнберг» уступил «Санкт-Паули» (2:3), а немного ранее в товарищеской встрече обыграл «Швайнфюрт» (2:1).

«Гройтер Фюрт» после большого провала в Бундеслиге, вновь ставит перед собой цели туда вернуться, но в первом туре команда не смогла переиграть одного из потенциальных конкурентов за первые три места. В игре с «Нюрнбергом» коллектив является небольшим фаворитом, тем не менее, игра наверняка будет равной, и любая ошибка может привести к печальным последствиям. В первом туре «Гройтер Фюрт» разошелся миром с «Хольштайн» (2:2), а в товарищеской встрече также сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1).

Информация для ставок

  • «Нюрнберг» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Гройтер Фюрт» забивал в восьми из десяти матчей на выезде за последнее время
  • «Нюрнберг» проиграл «Гройтер Фюрт» четыре последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Гройтер Фюрт» имеет отличную статистику личных встреч с «Нюрнбергом», и мы предполагаем, что в этот вечер клуб ее только улучшит. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.79 2.11
Мелбет 2.24 1.71
BetBoom 3.50 1.30 2.18 1.68 1.71 2.13
Все комментарии
7b2szms8rutz
7b2szms8rutz
20 июля в 14:00
Победу одержит «Гройтер Фюрт»
yc79zz9q267x
yc79zz9q267x
20 июля в 14:00
Фаворит матча «Гройтер Фюрт»
shlomo
shlomo
20 июля в 12:26
Игра на три результата
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