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ОАЭ – Сирия. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной ОАЭ принимают ставки по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.10 3.30 3.70
Мелбет 2.12 3.22 3.66
1XBET 2.12 3.22 3.66
BetBoom 2.13 3.35 3.45

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.92. В случае низового исхода (ТМ 2) коэффициент составит 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.2.

Форма команд

Сборная ОАЭ выиграла всего один поединок в этой квалификации, но занимает третье место с шести очками. Тем не менее, на эту позицию у команды много конкурентов и в предстоящих матчах необходимо набирать максимум очков, чтобы ее сохранить. Предстоящий матч с Сирией, которая является аутсайдером группы станет хорошей возможностью укрепить свое турнирное положение. В прошлом туре ОАЭ обыграл Ливан на выезде (1:0), а ранее уступил Южной Корее (0:1).

Сирия не блещет в нынешней квалификации и имеет только теоретические шансы побороться за третьем место в случае всех побед в оставшихся турах. Команда не смогла конкурировать с соперниками и занимает последнее место с двумя очками. Тем не менее, коллектив своими результатами может внести изменения в окончательно расположение сборных в турнирной таблице. Два последних матча Сирии завершились поражением от Ирана (0:3) и ничьей с Ираком (1:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей ОАЭ завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Сирия не может выиграть в гостях уже пять поединков подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ОАЭ выиграл три из шести последних матчей с Сирией на своем стадионе

Прогноз

Сборная ОАЭ является очевидным фаворитом этого поединка и вероятнее всего, сможет одержать важную для себя победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.57 2.52
1XBET 1.57 2.52
Все комментарии
mxctbmft8e9m
mxctbmft8e9m
вчера в 17:37
ОАЭ одержит победу.
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