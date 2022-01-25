ОАЭ – Сирия. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной ОАЭ принимают ставки по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.8.
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завтра, 18:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.92. В случае низового исхода (ТМ 2) коэффициент составит 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.2.
Форма команд
Сборная ОАЭ выиграла всего один поединок в этой квалификации, но занимает третье место с шести очками. Тем не менее, на эту позицию у команды много конкурентов и в предстоящих матчах необходимо набирать максимум очков, чтобы ее сохранить. Предстоящий матч с Сирией, которая является аутсайдером группы станет хорошей возможностью укрепить свое турнирное положение. В прошлом туре ОАЭ обыграл Ливан на выезде (1:0), а ранее уступил Южной Корее (0:1).
Сирия не блещет в нынешней квалификации и имеет только теоретические шансы побороться за третьем место в случае всех побед в оставшихся турах. Команда не смогла конкурировать с соперниками и занимает последнее место с двумя очками. Тем не менее, коллектив своими результатами может внести изменения в окончательно расположение сборных в турнирной таблице. Два последних матча Сирии завершились поражением от Ирана (0:3) и ничьей с Ираком (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей ОАЭ завершились исходом «обе забьют — нет»
- Сирия не может выиграть в гостях уже пять поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ОАЭ выиграл три из шести последних матчей с Сирией на своем стадионе
Прогноз
Сборная ОАЭ является очевидным фаворитом этого поединка и вероятнее всего, сможет одержать важную для себя победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.