ОАЭ – Сирия. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

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вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной ОАЭ принимают ставки по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.92. В случае низового исхода (ТМ 2) коэффициент составит 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.2.

Форма команд

Сборная ОАЭ выиграла всего один поединок в этой квалификации, но занимает третье место с шести очками. Тем не менее, на эту позицию у команды много конкурентов и в предстоящих матчах необходимо набирать максимум очков, чтобы ее сохранить. Предстоящий матч с Сирией, которая является аутсайдером группы станет хорошей возможностью укрепить свое турнирное положение. В прошлом туре ОАЭ обыграл Ливан на выезде (1:0), а ранее уступил Южной Корее (0:1).

Сирия не блещет в нынешней квалификации и имеет только теоретические шансы побороться за третьем место в случае всех побед в оставшихся турах. Команда не смогла конкурировать с соперниками и занимает последнее место с двумя очками. Тем не менее, коллектив своими результатами может внести изменения в окончательно расположение сборных в турнирной таблице. Два последних матча Сирии завершились поражением от Ирана (0:3) и ничьей с Ираком (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей ОАЭ завершились исходом «обе забьют — нет»

завершились исходом «обе забьют — нет» Сирия не может выиграть в гостях уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ОАЭ выиграл три из шести последних матчей с Сирией на своем стадионе

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