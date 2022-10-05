«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Ахмата» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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09 октября 2022, 16:30
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.1. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.
Форма команд
«Оренбург» в последний месяц преобразился в лучшую сторону и достиг неплохих результатов в РПЛ и кубке России. В чемпионате перед стартом очередного тура команда набрала 15 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре «Оренбург» разгромил на своем поле «Сочи» (4:1), а ранее в кубке России по пенальти одолел «Динамо» (3:2).
«Ахмат» также находится в хорошем расположении духа ведь команда выиграла уже несколько матчей подряд. Это помогло ей обрести уверенность в собственных силах и немного подняться по турнирной таблице. Сейчас клуб из Грозного занимает седьмое место с 17 баллами и отстает от «Сочи» лишь по дополнительным показателям. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Динамо» в чемпионате России (2:1) и успехом с «Ростовом» (3:1) в кубке страны.
Информация для ставок
- «Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл лишь один матч на своем стадионе из десяти последних
- Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Оренбург» проиграл четыре из пяти последних матчей команде из Грозного
Прогноз
Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.62.