«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Ахмата» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.1. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.

Форма команд

«Оренбург» в последний месяц преобразился в лучшую сторону и достиг неплохих результатов в РПЛ и кубке России. В чемпионате перед стартом очередного тура команда набрала 15 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре «Оренбург» разгромил на своем поле «Сочи» (4:1), а ранее в кубке России по пенальти одолел «Динамо» (3:2).

«Ахмат» также находится в хорошем расположении духа ведь команда выиграла уже несколько матчей подряд. Это помогло ей обрести уверенность в собственных силах и немного подняться по турнирной таблице. Сейчас клуб из Грозного занимает седьмое место с 17 баллами и отстает от «Сочи» лишь по дополнительным показателям. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Динамо» в чемпионате России (2:1) и успехом с «Ростовом» (3:1) в кубке страны.

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл лишь один матч на своем стадионе из десяти последних

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл четыре из пяти последних матчей команде из Грозного

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.62.