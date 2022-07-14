«Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (16.07.2022)

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14 июля 2022, 09:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Оренбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициентом 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.77.

Форма команд

«Оренбург» вновь вернулся в РПЛ и на этот раз постарается задержаться в главном чемпионате страны не на один футбольный год. Команда укрепилась опытными футболистами и теперь постарается хорошо стартовать с первых туров, чтобы развить уверенность в собственных силах. Два последних товарищеских матча «Оренбург» провел с «Газиантепом» (2:1) и «Динамо-Ауто» (2:2). Матч с клубом из Самары обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных зрителей.

«Крылья Советов» неплохо провели прошлый сезон, однако в его конце был замечен спад в результатах. На предсезонных сборах коллектив также редко выигрывал, поэтому перед стартовым туром РПЛ прогнозировать, как будут выглядеть самарцы довольно сложно. Тем не менее, футболисты мотивированы на борьбу и рассчитывают на места не ниже середины турнирной таблицы. В прошлой товарищеской игре «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:0), а ранее уступили «Рубину» (1:3).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

Самарский клуб проиграл четыре из пяти последних выездных поединков

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей с самарским клубом

Четыре домашних матча «Оренбурга» за последнее время завершились ничейным результатом

Прогноз

В первом туре нового сезона обе команды будут осторожничать, ведь никто не хочет стартовать с поражения. В такой ситуации, считаем оптимальным вариантом, что команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.