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«Оренбург» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

15 ноября 2021, 23:47

В 23-м туре ФНЛ «Оренбург» на домашней арене «Газовик» примет футбольный клуб «Томь». Представляем обзор линии букмекеров и прогноз на матч.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Оренбург
Томь
2 : 1
завершен
17 ноября 2021, 14:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.329.66
Мелбет 1.18 6.35 16.00
1XBET 1.24 5.40 12.00
BetBoom 1.27 5.35 10.91

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Оренбург» выиграет этот матч. Заключить пари с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Победа «Томи» оценивается в 9.50, а на ничью можно поставить по котировке 4.64.

Линия букмекера также склоняется к тому, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов можно сыграть с коэффициентом 1.89, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

«Оренбург» проиграл в двух из трех предыдущих матчей в лиге, но удерживает позицию лидера в турнирной таблице. Но преимущество над вторым «Факелом» теперь составляет лишь один зачетный пункт.

Неудачи настигли «Оренбург» в противостояниях с липецким «Металлургом» (0:1) и тем же «Факелом» (0:1), но между этими проигрышами лидер ФНЛ оформил 14-ю победу в сезоне, обыграв дома «Балтику» (2:1).

«Томь» барахтается в середине турнирной таблицы, занимая 10-е место. При этом клуб неплохо себя проявил в прошлых турах, взяв 10 из 15 возможных очков. После неудачного визита на поле «Балтики» (0:4), команда разделила очки дома с «Факелом» (2:2), а в прошлом поединке лиги ей удалось с минимальным счетом одолеть дома московский «Велес» (1:0).

Информация для ставок

  • «Оренбург» не проигрывал дома в текущем сезоне лиги – 11 побед и 2 ничьих
  • «Томь» проиграла 7 из 11 гостевых встреч в чемпионате
  • «Оренбург» побеждал «Томь» в 4 прошлых домашних играх, пропустив в этих матчах лишь один гол

Прогноз

«Оренбург» позволил прямым конкурентам сократить отставание, поэтому в этом матче у хозяев нет права на ошибку. Учитывая, как «Томь» проводит выездные игры, а также статистику очных встреч соперников на стадионе «Газовик», предлагаем ставку на победу «Оренбурга» с форой (-1) гол по коэффициенту 1.59 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.44 1.97 1.87 1.52 2.58
Мелбет 2.21 1.72
1XBET 2.05 1.77
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Gahi
Gahi
16 ноября в 02:59
Победа команды Оренбурга в этом матче. Удачи
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