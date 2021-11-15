«Оренбург» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

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15 ноября 2021, 23:47

В 23-м туре ФНЛ «Оренбург» на домашней арене «Газовик» примет футбольный клуб «Томь». Представляем обзор линии букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Оренбург» выиграет этот матч. Заключить пари с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Победа «Томи» оценивается в 9.50, а на ничью можно поставить по котировке 4.64.

Линия букмекера также склоняется к тому, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов можно сыграть с коэффициентом 1.89, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

«Оренбург» проиграл в двух из трех предыдущих матчей в лиге, но удерживает позицию лидера в турнирной таблице. Но преимущество над вторым «Факелом» теперь составляет лишь один зачетный пункт.

Неудачи настигли «Оренбург» в противостояниях с липецким «Металлургом» (0:1) и тем же «Факелом» (0:1), но между этими проигрышами лидер ФНЛ оформил 14-ю победу в сезоне, обыграв дома «Балтику» (2:1).

«Томь» барахтается в середине турнирной таблицы, занимая 10-е место. При этом клуб неплохо себя проявил в прошлых турах, взяв 10 из 15 возможных очков. После неудачного визита на поле «Балтики» (0:4), команда разделила очки дома с «Факелом» (2:2), а в прошлом поединке лиги ей удалось с минимальным счетом одолеть дома московский «Велес» (1:0).

Информация для ставок

«Оренбург» не проигрывал дома в текущем сезоне лиги – 11 побед и 2 ничьих

«Томь» проиграла 7 из 11 гостевых встреч в чемпионате

«Оренбург» побеждал «Томь» в 4 прошлых домашних играх, пропустив в этих матчах лишь один гол

Прогноз

«Оренбург» позволил прямым конкурентам сократить отставание, поэтому в этом матче у хозяев нет права на ошибку. Учитывая, как «Томь» проводит выездные игры, а также статистику очных встреч соперников на стадионе «Газовик», предлагаем ставку на победу «Оренбурга» с форой (-1) гол по коэффициенту 1.59 в БК Фонбет.