«Осасуна» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.04.2023)

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сегодня, 21:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Бетиса» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.57. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Осасуна» показывает средние результаты в чемпионате Испании, но благодаря былым заслугам держится в середине турнирной таблицы. Коллектив имеет в своем активе 38 очков, что позволяет ему занимать десятое место, уступая ближайшему сопернику лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре Ла Лиги «Осасуна» уступила на выезде «Райо Вальекано» (1:2), а ранее оказалась сильнее «Эльче» (2:1).

«Бетис» в последнее время разочаровывает болельщиков частыми поражениями, а шансов на зону Лиги Чемпионов становится все меньше. Тем не менее, «бело-зеленые» идут на пятом месте с 48 баллами и всего на три пункта отстают от «Реала» Сосьедад. Таким образом гостям очень важен предстоящий поединок, где они будут играть только на победу. Два последних матча «Бетиса» завершились домашней победой над «Эспаньолом» (3:1) и поражением от «Кадиса» (0:2).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграл лишь одну встречу из последних семи во всех турнирах

·Пять из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Осасуны»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бетис» имеет хорошую статистику личных встреч с «Осасуной» и очень нуждается в победе ввиду борьбы за топ-4 Ла Лиги. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.