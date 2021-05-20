«Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

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вчера, 21:38

«Осасуна» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках последнего тура Испанской Примеры.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Осасуны» по 5.00.

Форма команд

«Осасуна» набрала 44 пункта и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 47 раз. Команда играет очень плохо в последних матчах, практически каждый поединок для «Осасуны» становится провальным. Несмотря на это, клуб смог сохранить прописку в Примере, поэтому грядущий поединок не имеет никакого значения для этой команды.

«Реал Сосьедад» здорово ворвался в этот сезон. Баски набрали 59 пунктов и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — 16 побед, 11 ничьих и десять поражений. «Реал Сосьедад» забил 58 голов и пропустил 38 мячей. В последних играх «Сосьедад» выглядит неплохо, несмотря на небольшие потери в важных матчах. «Реал Сосьедад» может попасть в Лигу Европы, если выиграет этот матч, поэтому клуб будет стараться сделать все возможное, чтобы забрать три балла.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл три матча из последних пяти

● «Осасуна» проиграла три матча из последних пяти

● «Сосьедад» забил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» по 1.65.

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