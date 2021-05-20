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«Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

вчера, 21:38

«Осасуна» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках последнего тура Испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.074.671.62
Лига Ставок 4.90 4.40 1.64
Мелбет 5.25 4.42 1.67
1XBET 5.25 4.42 1.67
BetBoom 5.01 4.56 1.63

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Осасуны» по 5.00.

Форма команд

«Осасуна» набрала 44 пункта и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 47 раз. Команда играет очень плохо в последних матчах, практически каждый поединок для «Осасуны» становится провальным. Несмотря на это, клуб смог сохранить прописку в Примере, поэтому грядущий поединок не имеет никакого значения для этой команды.

«Реал Сосьедад» здорово ворвался в этот сезон. Баски набрали 59 пунктов и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — 16 побед, 11 ничьих и десять поражений. «Реал Сосьедад» забил 58 голов и пропустил 38 мячей. В последних играх «Сосьедад» выглядит неплохо, несмотря на небольшие потери в важных матчах. «Реал Сосьедад» может попасть в Лигу Европы, если выиграет этот матч, поэтому клуб будет стараться сделать все возможное, чтобы забрать три балла.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл три матча из последних пяти
● «Осасуна» проиграла три матча из последних пяти
● «Сосьедад» забил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» по 1.65.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Герта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.90 2.05
Лига Ставок 2.33 1.59 1.84 1.94
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 2.43 1.66
BetBoom 3.92 1.27 2.38 1.62 1.84 2.01
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:39
гости не проиграют
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