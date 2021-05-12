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«Осс» — «Рода». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

сегодня, 01:19

«Осс» сыграет против «Роды» в очередном туре первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.682.26
Лига Ставок 3.05 3.60 2.21
Мелбет 3.04 3.70 2.23
1XBET 3.04 3.70 2.23

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в успех гостей — коэффициент 2.13. Также можно поставить на победу «Осс» за 3.20 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Осс» набрал 44 пункта и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 12 побед, восемь ничьих и 17 поражений. В последних поединках «Осс» выглядит очень плохо, команда теряет очки практически в каждом матче. В случае, если «Осс» не выиграет у «Роды», неутешительная серия может продлиться еще на один поединок.

«Рода» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 57 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла в десяти матчах. «Рода» в последних матчах играет неплохо, команда все еще находится в топ-8 и имеет неплохие шансы на стыковые поединки. Даже в случае сенсационного поражения в грядущем матче, «Рода» не потеряет свое место в таблице. Эта команда готова сражаться в полную силу в каждом поединке.

Информация для ставок

  • «Рода» выиграла два матча из последних пяти
  • «Осс» не может победить четыре игры кряду
  • «Рода» пропустила 14 голов в пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.57. Еще одна актуальная ставка — победа «Осс» и ТМ 5,5 по коэффициенту 3.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алмере Сити» — «ПСВ-2».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.69 1.75 2.16
Лига Ставок 2.19 1.63 1.75 2.01
Мелбет 2.24 1.72
1XBET 3.38 1.32 2.24 1.72 1.72 2.12
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