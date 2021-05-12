«Осс» — «Рода». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

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сегодня, 01:19

«Осс» сыграет против «Роды» в очередном туре первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в успех гостей — коэффициент 2.13. Также можно поставить на победу «Осс» за 3.20 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Осс» набрал 44 пункта и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 12 побед, восемь ничьих и 17 поражений. В последних поединках «Осс» выглядит очень плохо, команда теряет очки практически в каждом матче. В случае, если «Осс» не выиграет у «Роды», неутешительная серия может продлиться еще на один поединок.

«Рода» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 57 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла в десяти матчах. «Рода» в последних матчах играет неплохо, команда все еще находится в топ-8 и имеет неплохие шансы на стыковые поединки. Даже в случае сенсационного поражения в грядущем матче, «Рода» не потеряет свое место в таблице. Эта команда готова сражаться в полную силу в каждом поединке.

Информация для ставок

«Рода» выиграла два матча из последних пяти

«Осс» не может победить четыре игры кряду

«Рода» пропустила 14 голов в пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.57. Еще одна актуальная ставка — победа «Осс» и ТМ 5,5 по коэффициенту 3.20.