Ирак – ОАЭ. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

Ставки букмекеров
С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев этой игры. Заключить пари на победу Ирака можно по коэффициенту 2.25, а победа ОАЭ играется по котировке 3.20. При этом ничья находится на отметке 3.00.
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24 марта 2022, 20:00
четверг
Также эксперты убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.40, ТБ(2,5) – 2.50.
Форма команд
Ирак занимает предпоследнее место в квалификационной группе. За восемь сыгранных туров сборная набрала пять очков. При этом у команды нет побед в текущем отборе. Помимо двух поражений, она пять раз расходилась миром со своими соперниками.
Отдельно стоит выделить пассивную атаку Ирака, в активе которой всего четыре результативных удара. Отметим, что в последней игре квалификации хозяева предстоящего матча разделили очки в гостях с Ливаном (1:1).
Сборная ОАЭ удерживается на третьем месте в турнирной таблице. Эта строчка дает право сыграть в еще одном этапе квалификации ЧМ-2022. По ходу отбора команда одержала две победы и три ничьи, проиграв трижды своим оппонентам.
В предыдущем туре квалификации ОАЭ с минимальным счетом уступил в гостях Ирану (0:1), хотя прежде были зафиксированы победы над Сирией (2:0) и Ливаном (1:0).
Информация для ставок
- В первой игре текущего отбора команды сыграли вничью 2:2
- Сборная ОАЭ не проигрывала в 4 из последних 5 матчей против Ирака
- Команда ОАЭ сыграла на ТМ(2,5) голов 5 из предыдущих 6 гостевых матчей
Прогноз
Сборная ОАЭ намерена удержать третье место в группе, а у Ирака очень плохо идут дела в текущем отборе. Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.
"Белые" только в 1990-м году сыграли на чемпионате мира в единственный раз. Сейчас они тоже давно уже потеряли шансы на прямую путевку на мундиаль. Но 3-е место дает шанс продолжить борьбу. Промежуточные результаты Родольфо Арруабаррены вряд ли могут потрясти: 2 победы, над Сирией и Ливаном, и по 3 ничьих и поражений, разница голов равная, 6-6....
Ирак играет на своем поле, но против сильного и мотивированного противника. Стоит присмотреться к предложению "гости не проиграют"
"Белые" только в 1990-м году сыграли на чемпионате мира в единственный раз. Сейчас они тоже давно уже потеряли шансы на прямую путевку на мундиаль. Но 3-е место дает шанс продолжить борьбу. Промежуточные результаты Родольфо Арруабаррены вряд ли могут потрясти: 2 победы, над Сирией и Ливаном, и по 3 ничьих и поражений, разница голов равная, 6-6....
Ирак играет на своем поле, но против сильного и мотивированного противника. Стоит присмотреться к предложению "гости не проиграют"