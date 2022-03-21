Ирак – ОАЭ. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев этой игры. Заключить пари на победу Ирака можно по коэффициенту 2.25, а победа ОАЭ играется по котировке 3.20. При этом ничья находится на отметке 3.00.

Также эксперты убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.40, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Ирак занимает предпоследнее место в квалификационной группе. За восемь сыгранных туров сборная набрала пять очков. При этом у команды нет побед в текущем отборе. Помимо двух поражений, она пять раз расходилась миром со своими соперниками.

Отдельно стоит выделить пассивную атаку Ирака, в активе которой всего четыре результативных удара. Отметим, что в последней игре квалификации хозяева предстоящего матча разделили очки в гостях с Ливаном (1:1).

Сборная ОАЭ удерживается на третьем месте в турнирной таблице. Эта строчка дает право сыграть в еще одном этапе квалификации ЧМ -2022. По ходу отбора команда одержала две победы и три ничьи, проиграв трижды своим оппонентам.

В предыдущем туре квалификации ОАЭ с минимальным счетом уступил в гостях Ирану (0:1), хотя прежде были зафиксированы победы над Сирией (2:0) и Ливаном (1:0).

Информация для ставок

В первой игре текущего отбора команды сыграли вничью 2:2

Сборная ОАЭ не проигрывала в 4 из последних 5 матчей против Ирака

не проигрывала в 4 из последних 5 матчей против Ирака Команда ОАЭ сыграла на ТМ(2,5) голов 5 из предыдущих 6 гостевых матчей

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