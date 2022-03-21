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Ирак – ОАЭ. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

вчера, 13:41
Ирак

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев этой игры. Заключить пари на победу Ирака можно по коэффициенту 2.25, а победа ОАЭ играется по котировке 3.20. При этом ничья находится на отметке 3.00.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Ирак
ОАЭ
- : -
24 марта 2022, 20:00
четверг
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.492.963.28
Фонбет 2.45 2.95 3.25
Мелбет 2.50 3.10 3.00
1XBET 2.50 3.10 3.00
BetBoom 2.50 2.98 3.18

Также эксперты убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.40, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Ирак занимает предпоследнее место в квалификационной группе. За восемь сыгранных туров сборная набрала пять очков. При этом у команды нет побед в текущем отборе. Помимо двух поражений, она пять раз расходилась миром со своими соперниками.

Отдельно стоит выделить пассивную атаку Ирака, в активе которой всего четыре результативных удара. Отметим, что в последней игре квалификации хозяева предстоящего матча разделили очки в гостях с Ливаном (1:1).

Сборная ОАЭ удерживается на третьем месте в турнирной таблице. Эта строчка дает право сыграть в еще одном этапе квалификации ЧМ-2022. По ходу отбора команда одержала две победы и три ничьи, проиграв трижды своим оппонентам.

В предыдущем туре квалификации ОАЭ с минимальным счетом уступил в гостях Ирану (0:1), хотя прежде были зафиксированы победы над Сирией (2:0) и Ливаном (1:0).

Информация для ставок

  • В первой игре текущего отбора команды сыграли вничью 2:2
  • Сборная ОАЭ не проигрывала в 4 из последних 5 матчей против Ирака
  • Команда ОАЭ сыграла на ТМ(2,5) голов 5 из предыдущих 6 гостевых матчей

Прогноз

Сборная ОАЭ намерена удержать третье место в группе, а у Ирака очень плохо идут дела в текущем отборе. Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.87 2.00 1.49 2.66
Мелбет 1.51 2.45
1XBET 1.51 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:29
В этом матче скорее всего ожидается победа или ничья ОАЭ и общий тотал меньше 2,5. Удачи
jpyhhhqfye26
jpyhhhqfye26
вчера в 16:35
Ирак одержит победу.
qeagd4c7rxy3
qeagd4c7rxy3
вчера в 16:34
Ирак выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
"Львы Месопотамии" запомнились разве что победой на Кубке Азии - 2007. Даже на этом континентальном турнире ни до, ни после не удавалось брать место выше 4-го. А вся история выступлений на мундиалях ограничивается только поездкой в Мексику в 1986-м году, когда было проиграно все 3 встречи. Так что то, что команда вышла в решающий раунд отбора, уже можно рассматривать как определенное достижение....
"Белые" только в 1990-м году сыграли на чемпионате мира в единственный раз. Сейчас они тоже давно уже потеряли шансы на прямую путевку на мундиаль. Но 3-е место дает шанс продолжить борьбу. Промежуточные результаты Родольфо Арруабаррены вряд ли могут потрясти: 2 победы, над Сирией и Ливаном, и по 3 ничьих и поражений, разница голов равная, 6-6....
Ирак играет на своем поле, но против сильного и мотивированного противника. Стоит присмотреться к предложению "гости не проиграют"
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