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Южная Корея – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

вчера, 15:54
Южная Корея

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет считают Южную Корею фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.10. В тоже время пари на выигрыш Ирана заключаются п котировке 3.50, а за ничью выставлена цена 3.05.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Южная Корея
Иран
- : -
24 марта 2022, 14:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.053.93
Мелбет 2.10 3.06 3.96
1XBET 2.08 3.10 3.96

Аналитики также убеждены в том, что команды не превысят отметку в три забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.55.

Форма команд

Южная Корея уже гарантировала себе выход на Чемпионат мира. В третьем этапе квалификации сборная набрала 20 очков, установив такие результаты: шесть побед и две ничьи. С такими показателями команда занимает второе место в турнирной таблице, имея четыре победы кряду – последняя в гостях над Сирией (2:0).

Иран, в свою очередь, тоже заблаговременно решил задачу с поездкой в Катар. Команда возглавляет турнирную таблицу квалификационной группы, имея в активе 22 балла.

По ходу отбора иранские футболисты оступились только раз, сыграв вничью с предстоящим соперником (1:1). В остальных семи матчах команда отпраздновала победы, установив показатели забитых и пропущенных голов на отметке 13:2.

К вышесказанному добавим, что Южная Корея и Иран в трех последних очных встречах сыграли вничью с выигрышем ставки ТМ(2,5).

Информация для ставок

  • Южная Корея не проигрывала в 13 последних матчах всех турниров
  • У Ирана нет поражений в 10 предыдущих поединках в рамках всех соревнований
  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 13 прошлых встречах на полях Южной Кореи

Прогноз

В матче команд, которые уже не преследуют турнирных задач, мы советуем поставить на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 1.93 1.49 2.66
Мелбет 1.40 2.81
1XBET 1.43 2.70
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 17:25
Даже на своем поле Иран не смог обыграть своего главного конкурента. Сейчас, кажется, у корейцев есть отличный шанс наконец-то добиться победы - и поверим, что они его используют
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:26
Может быть ничья.
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