Южная Корея – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты букмекерской конторы Фонбет считают Южную Корею фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.10. В тоже время пари на выигрыш Ирана заключаются п котировке 3.50, а за ничью выставлена цена 3.05.
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24 марта 2022, 14:00
четверг
Аналитики также убеждены в том, что команды не превысят отметку в три забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.55.
Форма команд
Южная Корея уже гарантировала себе выход на Чемпионат мира. В третьем этапе квалификации сборная набрала 20 очков, установив такие результаты: шесть побед и две ничьи. С такими показателями команда занимает второе место в турнирной таблице, имея четыре победы кряду – последняя в гостях над Сирией (2:0).
Иран, в свою очередь, тоже заблаговременно решил задачу с поездкой в Катар. Команда возглавляет турнирную таблицу квалификационной группы, имея в активе 22 балла.
По ходу отбора иранские футболисты оступились только раз, сыграв вничью с предстоящим соперником (1:1). В остальных семи матчах команда отпраздновала победы, установив показатели забитых и пропущенных голов на отметке 13:2.
К вышесказанному добавим, что Южная Корея и Иран в трех последних очных встречах сыграли вничью с выигрышем ставки ТМ(2,5).
Информация для ставок
- Южная Корея не проигрывала в 13 последних матчах всех турниров
- У Ирана нет поражений в 10 предыдущих поединках в рамках всех соревнований
- Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 13 прошлых встречах на полях Южной Кореи
Прогноз
В матче команд, которые уже не преследуют турнирных задач, мы советуем поставить на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Фонбет.