Уэльс — Украина. Прогноз на матч плей-офф квалификации Чемпионата мира (05.06.2022)

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вчера, 15:24

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. На победу сборной Уэльса линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по интересному коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.45. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 за 1.55. Ставку на «обе забьют» дают за 2.05.

Форма команд

Уэльс вчера провел первый поединок в рамках Лиги А в Лиге наций и ведя по ходу встречи, не смог добыть три очка, уступив в итоге со счетом (1:2). Чуть ранее команда провела два товарищеских поединка, в которых обыграла Австрию (2:1) и расписала ничью с Чехией (1:1).

Сборная Украины провела фантастическую встречу с Шотландией и добыла важнейшую победу (3:1). Коллектив с первых минут демонстрировал уверенность в своих силах, создавал опасные моменты и был максимально заряжен на результат, который позволяет теперь сыграть в финале плей-офф.

Информация для ставок

Уэльс не проигрывает дома в пяти матчах кряду (три ничьих и две победы)

У Украины четыре победы в последних пяти играх, а общая беспроигрышная серия составляет 11 поединков

Все три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Пять последних матчей Уэльса и четыре Украины завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет финальное сражение двух неуступчивых коллективов. Никто из них не намерен уступать путевку на долгожданный Чемпионат мира в Катаре. Вполне возможно, что основного времени матча не хватит для определения победителя, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.