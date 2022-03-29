Перу – Парагвай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

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вчера, 10:02

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой встрече на стороне хозяев поля. Победа сборной Перу идет в линии компании Фонбет по коэффициенту 1.54, а шансы Парагвая одержать викторию оцениваются в 6.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. К примеру, ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Перу занимает пятое место в турнирной таблице, претендуя на участие в стыковых играх. Чтобы сохранить эту позицию, команде нужно взять максимум очков в предстоящей игре и не оглядываться на матч прямого конкурента из Колумбии.

Выделим, что по ходу отбора перуанские футболисты одержали шесть побед и три ничьи, потерпев восемь поражений. При этом в пассиве себе команда занесла проигрыш Уругваю (0:1) в предыдущем туре квалификации

У Парагвая уже нет турнирной мотивации. Сборная базируется на восьмой строчке рейтинга, набрав по ходу квалификации 16 баллов. В общей сложности в отборе парагвайцы наиграли на три победы и семь мировых исходов, допустив восемь проигрышей от оппонентов.

При этом отсутствие мотивации не помешало Парагваю крупно победить Эквадор в предыдущем туре (3:1).

Информация для ставок

Сборная Перу выиграла 3 из последних 4 домашних матчей в отборе

Парагвай проиграл 4 из прошлых 5 гостевых поединков в квалификации

Перу побеждал Парагвая в 5 из последних 6 домашних матчей всех турниров

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев и статистику очных встреч соперников, предлагаем поставить на победу сборной Перу по коэффициенту 1.54 в БК Фонбет.