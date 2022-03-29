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Перу – Парагвай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

вчера, 10:02
Перу

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой встрече на стороне хозяев поля. Победа сборной Перу идет в линии компании Фонбет по коэффициенту 1.54, а шансы Парагвая одержать викторию оцениваются в 6.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.553.967.52
Фонбет 1.50 3.95 7.40
Мелбет 1.60 3.92 6.70
1XBET 1.55 4.04 6.50

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. К примеру, ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Перу занимает пятое место в турнирной таблице, претендуя на участие в стыковых играх. Чтобы сохранить эту позицию, команде нужно взять максимум очков в предстоящей игре и не оглядываться на матч прямого конкурента из Колумбии.

Выделим, что по ходу отбора перуанские футболисты одержали шесть побед и три ничьи, потерпев восемь поражений. При этом в пассиве себе команда занесла проигрыш Уругваю (0:1) в предыдущем туре квалификации

У Парагвая уже нет турнирной мотивации. Сборная базируется на восьмой строчке рейтинга, набрав по ходу квалификации 16 баллов. В общей сложности в отборе парагвайцы наиграли на три победы и семь мировых исходов, допустив восемь проигрышей от оппонентов.

При этом отсутствие мотивации не помешало Парагваю крупно победить Эквадор в предыдущем туре (3:1).

Информация для ставок

  • Сборная Перу выиграла 3 из последних 4 домашних матчей в отборе
  • Парагвай проиграл 4 из прошлых 5 гостевых поединков в квалификации
  • Перу побеждал Парагвая в 5 из последних 6 домашних матчей всех турниров

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев и статистику очных встреч соперников, предлагаем поставить на победу сборной Перу по коэффициенту 1.54 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 1.75 2.20
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:11
Сложно поверить, что крепкая сборная Перу за текущий отрезок квалификации полностью потеряет путевку на мундиаль. Перед недавней игрой с национальной командой Уругвая у перуанцев была возможность напрямую пробиться на ЧМ 2022, но сухое поражение в последнем туре перечеркнуло эту возможность. Уругвайцы победили со счетом 1:0. Сборная Перу тогда сыграла плохо, соперник обязан был забивать в 3 раза больше, проверив на прочность каркас ворот. Но и сами уругвайцы сумели собраться в важный момент и на классе одержать победу. Сейчас предстоит сыграть с более простым соперником на домашней арене, где сборная Перу активно добивается положительных результатом.
Парагвайцы просто доигрывают квалификацию. После 17 тура гости идут на 8 месте, отставая от соперника на 5 очков. Даже победа ничего уже не решает. В последнем туре сборная Парагвая принимала на домашней арене эквадорцев и нанесла крепкому оппоненту поражение со счетом 3:1. Но здесь надо учитывать мотивацию соперника, который на 100% обеспечил себе выход на мундиаль.
Наблюдается двойной перекос в пользу хозяев: в рамках уровня футбола и мотивации на борьбу. Букмекеры выставили на победу сборной Перу коэффициент выше 1.60, чем стоит воспользоваться и просто оформить пари на П1.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:54
Будет ничья.
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