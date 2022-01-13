«Оуд-Хеверли» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2022)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Оуд-Хеверли». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.33. Победа «Мехелена» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.61. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.31. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.49.

Форма команд

«Мехелен» играет с переменным успехом и чаще добивается положительного результата на своем стадионе. Коллектив занимает шестое место и находится в зоне плей-офф, однако, чтобы сохранить свою позицию, необходимо стабильнее набирать баллы. Матч с «Оуд-Хеверли» станет хорошей возможностью набрать очки и укрепить свое положение. В двух последних матчах чемпионата «Мехелен» выиграл у «Серен Юнайтед» (2:0), а ранее уступил «Зюлте-Варегему» (2:3).

«Оуд-Хеверли» не очень уверенно выступает в этом сезоне и набрал только 26 очков. Это позволило коллективу 10 мест в турнирной таблице, а отставание от зоны плей-офф составляет пять баллов. Чтобы улучшить результаты, тренерскому штабу необходимо поработать над атакующей линией и реализацией моментов, ведь клуб забил только 29 мячей. В прошлой игре «Оуд-Хеверли» обыграл на выезде «Шарлеруа» (3:0), а ранее оказался сильнее «Стандарда» (2:1).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по четыре матча из последних десяти во всех турнирах

«Оуд-Хеверли» забивал в семи из десяти последних домашних матчах

Восемь их десяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.