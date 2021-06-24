«Оулу» — «КуПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

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вчера, 13:39

В очередном туре финского чемпионата «Оулу» дома примет «КуПС». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры явным фаворитом встречи выделяют гостей. Коэффициент на победу «КуПСа» составляет 1.43. Поставить на хозяев можно за 7.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.34.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.41.

Форма команд

«Оулу» замыкает турнирную таблицу чемпионата Финляндии, команда за семь туров взяла всего три очка. Есть много причин, почему футболисты выглядят так плохо, в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится. В минувшем туре взяли первые три балла, обыграв соседей по зоне вылета КПТ (163), но туром ранее дома проиграли «Хонке» (0:2).

«КуПС» идет среди лидеров чемпионата, занимая третье место с достаточно большим отставанием от первого места, которое насчитывает девять очков. Команда рассчитывает его сократить и выдала уже неплохую победную серию, в рамках которой в последних матчах были обыграны «Хонка» (2:1) и «Интер Турку» (1:0).

Информация для ставок

«Оулу» проиграл дома последние четыре поединка

«КуПС» выиграл пять раз в последних семи матчах

Последняя очная встреча команд завершилась победой «КуПСа» со счетом 1:0

Девять домашних игр подряд «Оулу» пропускает в свои ворота

Прогноз

Гостевая команда имеет все шансы одержать уверенную победу. Команда будут владеть преимуществом и создавать опасность у чужих ворот. Предполагаем, что хозяевам поля будет тяжело сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «КуПСа» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в матче «Мариехамн» — СИК.