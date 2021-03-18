«Падерборн» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (19.03.2021)

1616042236

вчера, 07:37

В 26-м туре второй лиги Германии «Падерборн» примет «Карлсруэ». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча «Падерборн», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.26. Ничейный исход оценивается в 3.45. Ставка на победу «Карлсруэ» представлена коэффициентом 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.82 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.65.

Форма команд

«Карлсруэ» идет на пятом месте во Второй Бундеслиге и редко проигрывает. Команде во многих матчах не хватает реализации моментов, что приводит к ничейным результатам. Отставание от лидеров чемпионата составляет 5-7 очков, и при хороших результатах коллектив сможет его компенсировать. В прошлом матче «Карлсруэ» сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Брауншвейга, (0:0), а туром ранее поделил очки с «Санкт-Паули» (0:0).

«Падерборн» идет на девятом месте и в последних пяти матчах одержал две победы. В прошлом туре «Падерборн» обыграл на выезде «Санкт-Паули» (2:0), а немного ранее уступил «Дармштадту» (2:3).

Информация для ставок

«Падерборн» не может обыграть «Карлсруэ» четыре матча подряд

В последних восьми поединках между коллективами заходила ставка «обе забьют — нет»

«Падерборн» проиграл два из последних десяти домашних матчей

«Карлсруэ» выиграл восемь выездных матчей из девяти последних во Второй Бундеслиге

Прогноз

«Карлсруэ» очень хорошо играет на выезде в последнее время и имеет хорошие шансы набрать очки в этой встрече. Сделать ставку на «Карлсруэ» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.