«Палмейрас» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.06.2021)

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05 июня 2021, 22:07

В рамках второго тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» на стадионе «Альянц» сыграет против «Шапекоэнсе». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 7 июня.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. Ставки на успех «Палмейраса» БК Бетсити принимает по скромному коэффициенту – 1.32. Поставить на ничью можно за 5.30, а победа «Шапекоэнсе» отмечена высокой котировкой – 9.90.

Также букмекер больше склоняется к тому, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Для «Палмейраса» старт нового розыгрыша бразильской Серии A получился неудачным. В первом туре команда отправилась в гости к «Фламенго», где было зафиксировано минимальное поражение (0:1).

После этой встречи «Палмейрас» проявил себя в Кубке страны. В первом матче 1/16 финала против «Регатас» команда добилась гостевой победы (1:0).

«Шапекоэнсе» тоже не может занести себе в актив первый матч бразильского чемпионата. В домашней игре против «Брагантино» сегодняшние гости пропустили три безответных гола, уступив со счетом 0:3.

Реабилитироваться за это поражение «Шапекоэнсе» сумел в кубковой встрече против АБС, который был уверенно обыгран на своем поле (3:1).

Информация для ставок

«Палмейрас» выиграл 3 предыдущих матча у «Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» не забивал голы в 5 из 7 гостевых поединков против «Палмейраса»

В 4 из 6 предыдущих домашних матчей «Палмейраса» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Последние дуэли команд стабильно завершались в пользу «Палмейраса». Сегодня хозяева вполне заслужено считаются фаворитами встречи, учитывая, что «Шапекоэнсе» провалился в защите по итогам матча против «Брагантино». Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекер предложил сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.68 в матче «Форталеза» — «Интернасьонал».