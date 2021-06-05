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«Палмейрас» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.06.2021)

05 июня 2021, 22:07

В рамках второго тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» на стадионе «Альянц» сыграет против «Шапекоэнсе». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 7 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.39 4.60 8.20
Мелбет 1.40 4.97 8.28
1XBET 1.39 4.50 9.50
BetBoom 1.40 4.30 9.50

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. Ставки на успех «Палмейраса» БК Бетсити принимает по скромному коэффициенту – 1.32. Поставить на ничью можно за 5.30, а победа «Шапекоэнсе» отмечена высокой котировкой – 9.90.

Также букмекер больше склоняется к тому, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Для «Палмейраса» старт нового розыгрыша бразильской Серии A получился неудачным. В первом туре команда отправилась в гости к «Фламенго», где было зафиксировано минимальное поражение (0:1).

После этой встречи «Палмейрас» проявил себя в Кубке страны. В первом матче 1/16 финала против «Регатас» команда добилась гостевой победы (1:0).

«Шапекоэнсе» тоже не может занести себе в актив первый матч бразильского чемпионата. В домашней игре против «Брагантино» сегодняшние гости пропустили три безответных гола, уступив со счетом 0:3.

Реабилитироваться за это поражение «Шапекоэнсе» сумел в кубковой встрече против АБС, который был уверенно обыгран на своем поле (3:1).

Информация для ставок

  • «Палмейрас» выиграл 3 предыдущих матча у «Шапекоэнсе»
  • «Шапекоэнсе» не забивал голы в 5 из 7 гостевых поединков против «Палмейраса»
  • В 4 из 6 предыдущих домашних матчей «Палмейраса» сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Последние дуэли команд стабильно завершались в пользу «Палмейраса». Сегодня хозяева вполне заслужено считаются фаворитами встречи, учитывая, что «Шапекоэнсе» провалился в защите по итогам матча против «Брагантино». Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекер предложил сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.68 в матче «Форталеза» — «Интернасьонал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.44 1.87 1.87 1.48 2.55
Мелбет 1.83 2.06
1XBET 1.93 1.96
BetBoom 2.62 1.44 1.82 1.92 1.46 2.55
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STVA 1
STVA 1
05 июня в 22:13
Хозяева не проиграют
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