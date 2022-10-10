ПСЖ — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Бенфики» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.
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сегодня, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.13. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.72. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
ПСЖ имел хорошую возможность добиться победы в Португалии, но в итоге команды поделили очки. ПСЖ, как и собственно «Бенфика» набрали по семь баллов, и предстоящая игра поможет определить истинного лидера квартета. В матче чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» (0:0), а ранее разошелся миром с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов (1:1).
«Бенфика» в прошлом году оставила за бортом Лиги Чемпионов «Барселону», а в этом году есть шанс опередить «Ювентус». Для этого коллективу необходимо провести сильный матч с ПСЖ на выезде, но даже поражение в нем оставляет команде неплохие шансы. Два последних матча «Бенфики» завершились победой над «Риу Аве» (4:2) и ничьей с ПСЖ (1:1).
Информация для ставок
- ПСЖ не проигрывает уже 27 матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних выездных матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ выиграл две из трех встреч с «Бенфикой» на своем поле
Прогноз
ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.