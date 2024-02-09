«ПСЖ» – «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (10.02.2023)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

« ПСЖ » ушел в отрыв и с большой вероятностью станет вновь чемпионом Франции. Команда лидирует с 47 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов. В домашней встрече с «Лиллем» хозяевам нельзя слишком расслабляться, иначе можно потерять очки как в недавней домашней игре с «Брестом» (2:2). В еще одной недавней встрече с «Брестом» в кубке Франции, парижане уже выиграли (3:1).

«Лилль» пытается уцепиться за зону Лиги Чемпионов и на данный момент команде это удается. Коллектив располагается на четвертом месте с 35 баллами и отстает от лидера на 12 пунктов. Матчи с « ПСЖ » всегда важны для команды и болельщиков, поэтому гости постараются выглядеть достойно. В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» крупно обыграл «Клермон» (4:0), а в кубке Франции уступил «Лиону» (1:2).2

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграет семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих

» выиграет семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих Пять из десяти последних выездных встреч «Лилля» завершились ничейными результатами

« ПСЖ » выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лилля»

» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лилля» Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

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