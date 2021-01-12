ПСЖ – «Марсель»: прогноз на матч Суперкубка Франции (13.01.2021)

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12 января 2021, 12:23

ПСЖ попробует справиться с «Марселем» в рамках Суперкубка Франции.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Победа ПСЖ находится на отметке 1,43, ничья идет с котировкой 5,60, а триумф команды гостей можно сыграть за 8,00.

Тотал в этой игре установлен на значении 3,5 мяча. Больше идет с котировкой 2,30, а меньше можно взять за 1,76.

Форма команд

ПСЖ не в оптимальном составе сыграет в Суперкубке. В лазарете команды находятся семь игроков. Одна из главных потерь – Неймар, он уже близок к своему возвращению, но в предстоящем поединке, вероятнее всего, не сыграет. В прошлом туре команда сумела переиграть «Брест» (3:0). Крайне важно вырабатывать стабильность в своей игре, чтобы не терять очки.

«Марсель» в этом сезоне далек от стабильной игры. На текущий момент команда идет на шестом месте с отставанием от лидера в восемь очков, но есть еще две игры в запасе. Потенциально можно практически вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Франции. В прошлом туре команда расписала мировую с «Дижоном» (0:0).

Статистика

• ПСЖ выиграл три из пяти последних матчей

• «Марсель» победил в пяти из 10 последних выездных встреч

• В четырех последних междусобойчиках команд три победы ПСЖ и один триумф «Марселя»

Прогноз

В этой игре мы ожидаем открытый футбол. У «Марселя» крайне редко выходит надежно сыграть в обороне. Что касается команды хозяев, то появляется все больше осмысленности в их действиях на футбольном поле, но порой случаются провалы в обороне. По нашему мнению, не нужно экспериментов. Ставка на тотал больше трех мячей за котировку 1,74 в букмекерской конторе Бетсити будет нашим выбором на эту игру.