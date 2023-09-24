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«ПСЖ» – «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (24.09.2023)

вчера, 13:46
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по 4.5, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.636.02
Лига Ставок 1.51 4.70 5.80
Pari 1.52 4.60 6.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«ПСЖ» нестабильно выступает в Лиге 1, но уверенная победа в Лиге Чемпионов над «Боруссией» Д (2:0), внушает оптимизм болельщикам перед матчем с одним из главных конкурентов в будущей борьбе за чемпионство. Парижский гранд идет на пятом месте с восемью баллами и уступает всего один пункт «Марселю», поэтому встреча будет интересной и напряженной. В прошлом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле уступил «Ницце» (2:3).

«Марсель» также имеет проблемы с результатами и очень часто завершает свои поединки вничью. Коллектив старается держаться вверху турнирной таблицы и на данный момент имеет девять баллов, поэтому очень не хочет проигрывать чемпиону Франции, ведь в таком случае пропустит его вперед. В прошлой игре Лиги Европы «Марсель» добыл выездную ничью с «Аяксом» (3:3), а ранее поделил очки с «Тулузой» в чемпионате (0:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Марселя» в основное время завершились ничейными результатами
  • Четыре из пяти последних встреч «ПСЖ» закончились исходом «обе забьют»
  • «Марсель» проиграл три из пяти поединков «ПСЖ» за последнее время при одной победе
  • Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«ПСЖ» и «Марсель» довольно редко забивают друг другу в личных встречах и вполне могут повторить подобный результат и в этот футбольный вечер. Сделать ставку на исход «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.24 1.25 2.50 1.59 1.98 1.93
Лига Ставок 2.45 1.56 1.94 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:20
Марсель и сам по себе уже издавно неудачно борется с Парижем в Ле Классико. В частности, Олимпик проиграл ПСЖ в обоих личных рандеву под вывеской прошлой французской Лиги 1 - соответственно с итогами 0:1 и 0:3. А в столице марсельцы уступали парижанам и вовсе аж 7 раз в крайних 8-ми свиданиях. В связи с чем вполне обоснованно предположу, что и здесь провансальцам не светит ничего хорошего...
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