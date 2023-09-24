«ПСЖ» – «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (24.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по 4.5, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.
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4 : 0
завершен
вчера, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.
Форма команд
«ПСЖ» нестабильно выступает в Лиге 1, но уверенная победа в Лиге Чемпионов над «Боруссией» Д (2:0), внушает оптимизм болельщикам перед матчем с одним из главных конкурентов в будущей борьбе за чемпионство. Парижский гранд идет на пятом месте с восемью баллами и уступает всего один пункт «Марселю», поэтому встреча будет интересной и напряженной. В прошлом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле уступил «Ницце» (2:3).
«Марсель» также имеет проблемы с результатами и очень часто завершает свои поединки вничью. Коллектив старается держаться вверху турнирной таблицы и на данный момент имеет девять баллов, поэтому очень не хочет проигрывать чемпиону Франции, ведь в таком случае пропустит его вперед. В прошлой игре Лиги Европы «Марсель» добыл выездную ничью с «Аяксом» (3:3), а ранее поделил очки с «Тулузой» в чемпионате (0:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Марселя» в основное время завершились ничейными результатами
- Четыре из пяти последних встреч «ПСЖ» закончились исходом «обе забьют»
- «Марсель» проиграл три из пяти поединков «ПСЖ» за последнее время при одной победе
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«ПСЖ» и «Марсель» довольно редко забивают друг другу в личных встречах и вполне могут повторить подобный результат и в этот футбольный вечер. Сделать ставку на исход «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.