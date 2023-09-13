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ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (15.09.2023)

вчера, 09:31
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.7, а победа «Ниццы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.856.63
Лига Ставок 1.51 4.80 6.20
Pari 1.48 4.80 6.60

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«ПСЖ» набрал в стартовых четырех турах восемь очков из двенадцати возможных, но занимает уже второе место в таблице и отстает от лидера всего на два пункта. В домашней встрече с амбициозной «Ниццей» хозяевам придется серьезно отнестись к сопернику, чтобы добиться важных трех баллов. Два последних поединка парижского клуба завершились крупными победами над «Лионом» (4:1) и «Лансом» (3:1).

«Ницца» набрала половину возможных очков на старте сезона и пытается держаться в группе лидеров. На данный момент коллектив занимает восьмое место с шестью баллами и очень хочет зацепиться за очки в Париже. В игре с чемпионом Франции любой результат кроме поражения будет приемлемым для гостей. В прошлом туре «Ницца» на своем поле одолела «Страсбур» (2:0), а ранее поделила очки с «Лионом» (0:0).

Информация для ставок

  • Три из пяти последних матчей «Ниццы» завершились ничейными результатами
  • «ПСЖ» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют большую турнирную мотивацию поэтому матч будет максимально напряженный. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.27 2.42 1.61 1.90 1.99
Лига Ставок 2.43 1.57 1.94 1.90
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:39
В прошлом сезоне Ницца не смогла остановить соперника ни разу. Еще при Гальтье парижане обыграли гостей 2-1 дома, а на выезде виктория была еще увереннее 2-0. Сейчас расклады не изменились, разве что футбол ПСЖ стал более доминирующим во владении при испанце, а Ницца без мяча играть не любит. Думаем, что здесь все также пройдет буднично и на классе хозяева смогут завоевать важные 3 очка, которые позволяют приблизиться к лидеру первенства Монако на данный момент.
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