ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (15.09.2023)

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вчера, 09:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.7, а победа «Ниццы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

« ПСЖ » набрал в стартовых четырех турах восемь очков из двенадцати возможных, но занимает уже второе место в таблице и отстает от лидера всего на два пункта. В домашней встрече с амбициозной «Ниццей» хозяевам придется серьезно отнестись к сопернику, чтобы добиться важных трех баллов. Два последних поединка парижского клуба завершились крупными победами над «Лионом» (4:1) и «Лансом» (3:1).

«Ницца» набрала половину возможных очков на старте сезона и пытается держаться в группе лидеров. На данный момент коллектив занимает восьмое место с шестью баллами и очень хочет зацепиться за очки в Париже. В игре с чемпионом Франции любой результат кроме поражения будет приемлемым для гостей. В прошлом туре «Ницца» на своем поле одолела «Страсбур» (2:0), а ранее поделила очки с «Лионом» (0:0).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Ниццы» завершились ничейными результатами

« ПСЖ » проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют большую турнирную мотивацию поэтому матч будет максимально напряженный. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.