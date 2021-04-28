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«Пасуш де Феррейра» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.21)

вчера, 13:44

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» на своем поле сыграет против «Белененсеша». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.243.59
Фонбет 2.20 3.20 3.50
Мелбет 2.26 3.20 3.42

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Пасуш де Феррейры» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.21. Вероятность гостевой победы «Белененсеша» оценивается по коэффициенту 3.52, а ничья идет по коэффициенту 3.22.

Также аналитики компании считают, что в этом матче больше двух мячей забито не будет. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

У «Пасуш де Феррейры» плохая форма на финише чемпионата Португалии. Команда идет на серии их пяти матчей без побед, в ходе которой она потерпела четыре поражения. Прервать череду фиаско сегодняшним хозяевам удалось в прошлом туре за счет ничейной встречи против «Риу Аве» в гостях (1:1).

В общем зачете лиги «Пасуш де Феррейра» удерживается на пятом месте, набрав в общей сложности 45 очков. Вероятней всего, команда завершит кампанию в зоне еврокубков, поскольку ближайший преследователь «Витория» отстает на семь баллов.

У «Белененсеша» противоположная картина – команда не уступает в четырех турах подряд. В этот период «бело-синие» набрали 8 из 12 возможных очков, обыграв «Маритиму» (2:0) и «Жил Висенте» (2:1), а также разделив очки во встречах с «Брагой» (1:1) и «Спортингом» (2:2).

Турнирных задач на финише сезона у «Белененсеша» нет. Команда занимает 10-е место рейтинга с комфортным преимуществом над зоной прямого вылета (восемь очков).

Информация для ставок

  • 5 из 6 прошлых гостевых матчей «Беленсеша» в лиге завершались вничью
  • «Пасуш де Феррейра» не уступала сопернику в 17 из 18 предыдущих очных встреч
  • В трёх прошлых поединках «Пасуш де Феррейры» выиграла ставка ТМ(2,5)
  • В 5 из 6 последних очных встреч соперников больше двух мячей не забивалось

Прогноз

В этой игре «Пасуш де Феррейра» попробует прервать череду неудач, но «Белененсеш» находится в отличной форме. Гости сейчас стабильно забивают, но и хозяева должны результативно действовать у ворот соперника. Предлагаем поставить на ТБ(2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.90 1.55 2.57
Мелбет 1.57 2.56
1XBET 1.95 1.85 1.57 2.56 1.25 3.94
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STVA 1
STVA 1
вчера в 13:45
Возможна ничья
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