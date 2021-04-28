«Пасуш де Феррейра» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.21)

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вчера, 13:44

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» на своем поле сыграет против «Белененсеша». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Пасуш де Феррейры» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.21. Вероятность гостевой победы «Белененсеша» оценивается по коэффициенту 3.52, а ничья идет по коэффициенту 3.22.

Также аналитики компании считают, что в этом матче больше двух мячей забито не будет. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.53, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

У «Пасуш де Феррейры» плохая форма на финише чемпионата Португалии. Команда идет на серии их пяти матчей без побед, в ходе которой она потерпела четыре поражения. Прервать череду фиаско сегодняшним хозяевам удалось в прошлом туре за счет ничейной встречи против «Риу Аве» в гостях (1:1).

В общем зачете лиги «Пасуш де Феррейра» удерживается на пятом месте, набрав в общей сложности 45 очков. Вероятней всего, команда завершит кампанию в зоне еврокубков, поскольку ближайший преследователь «Витория» отстает на семь баллов.

У «Белененсеша» противоположная картина – команда не уступает в четырех турах подряд. В этот период «бело-синие» набрали 8 из 12 возможных очков, обыграв «Маритиму» (2:0) и «Жил Висенте» (2:1), а также разделив очки во встречах с «Брагой» (1:1) и «Спортингом» (2:2).

Турнирных задач на финише сезона у «Белененсеша» нет. Команда занимает 10-е место рейтинга с комфортным преимуществом над зоной прямого вылета (восемь очков).

Информация для ставок

5 из 6 прошлых гостевых матчей «Беленсеша» в лиге завершались вничью

«Пасуш де Феррейра» не уступала сопернику в 17 из 18 предыдущих очных встреч

В трёх прошлых поединках «Пасуш де Феррейры» выиграла ставка ТМ(2,5)

В 5 из 6 последних очных встреч соперников больше двух мячей не забивалось

Прогноз