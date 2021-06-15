Перу — Бразилия. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (18.06.2021)

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вчера, 16:46

Действующий чемпион Кубка Америки сборная Бразилии сыграет против Перу в рамках второго тура турнира.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали сборную Бразилии. Поставить на победу Бразилии можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80, а на победу Перу по 12.50.

Форма команд

Бразилия выиграла свой первый тур в рамках Кубка Америки. Команда обыграла со счетом 3:0 сборную Венесуэлы. В последних матчах бразильцы также показывают хорошую игру. Команда выиграла несколько поединков кряду, сборная мало пропускает и много забивает. Наибольшее количество забитых мячей в последних матчах пришлось на поединок против Боливии. Бразилия выиграла со счетом 5:0. Бразилия — фаворит турнира.

Перуанцы всегда могли удивлять не только своих болельщиков, но и тех, кто болеет за очевидного фаворита. Однако нынешний уровень сборной не дотягивает даже до средних команд. Сборная Перу проводит очень плохие матчи в последнее время. За последние три игры эта команда пропустила шесть голов. Перу проигрывает практически в каждой игре, а поединок против Бразилии может стать очередным провалом, если команда не сможет собраться и показать свою мощь.

Информация для ставок

● Сборная Перу выиграла два матча из последних десяти

● Бразилия не проигрывает восемь матчей кряду

● Сборная Перу пропустила 12 голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на то, что первый гол в матче забьет именно Бразилия по 1.50.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.15 на ничейный результат в матче «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро».