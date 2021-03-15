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«Пиза» — СПАЛ. Прогноз на матч Серии B (15.03.2021)

вчера, 13:14

29-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам интересную встречу, — «Пиза» примет на своем поле СПАЛ. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 15 марта 2021 года.

Италия. Серия B 2020/2021
Пиза
СПАЛ
3 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.70 2.21

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 2.75. Поверить в успех СПАЛа можно с коэффициентом 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.2. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.67.

Форма команд

СПАЛ идет на восьмом месте в таблице и редко проигрывает, но очень часто играет вничью. Команда находится в пределах плей-офф за выход в Серию А, начиная с четвертьфинала, но имеет очень шаткое положение, несмотря на преимущество над «Пизой» в пять очков. В прошлом туре СПАЛ сыграл вничью с «Энтеллой» (0:0), а немного ранее обыграл на выезде «Пескару» (1:0).

«Пиза» находится на строчку ниже, и как уже было отмечено, отстает от зоны плей-офф на пять пунктов. Чтобы вернуться в борьбу команда должна обязательно побеждать в этой встрече. Это будет сделать не так просто, учитывая, что коллектив одержал всего одну победу в пяти последних матчах Серии B. В прошлом туре «Пиза» проиграла «Читтаделле» (0:2), а ранее сыграла вничью с «Реджиной 1914» (0:0).

Информация для ставок

  • Последние пять матчей «Пизы» на ее поле закончились ничейным результатом
  • «Пиза» не проигрывает дома уже 11 встреч подряд
  • СПАЛ проиграл всего две игры из последних десяти на выезде во всех турнирах
  • СПАЛ не проигрывает «Пизе» три матча подряд

Прогноз

Хозяевам очень нужна победа для продолжения борьбы за плей-офф, но мы считаем, что команда не сможет ее достичь в матче против такой опытной команды, как СПАЛ. Рискнем предположить, что в матче будет зафиксирована ничья. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 3.05 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.70 2.21
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:43
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Пиза»
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