«Пиза» — СПАЛ. Прогноз на матч Серии B (15.03.2021)

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вчера, 13:14

29-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам интересную встречу, — «Пиза» примет на своем поле СПАЛ . Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 15 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 2.75. Поверить в успех СПАЛа можно с коэффициентом 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.2. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.67.

Форма команд

СПАЛ идет на восьмом месте в таблице и редко проигрывает, но очень часто играет вничью. Команда находится в пределах плей-офф за выход в Серию А, начиная с четвертьфинала, но имеет очень шаткое положение, несмотря на преимущество над «Пизой» в пять очков. В прошлом туре СПАЛ сыграл вничью с «Энтеллой» (0:0), а немного ранее обыграл на выезде «Пескару» (1:0).

«Пиза» находится на строчку ниже, и как уже было отмечено, отстает от зоны плей-офф на пять пунктов. Чтобы вернуться в борьбу команда должна обязательно побеждать в этой встрече. Это будет сделать не так просто, учитывая, что коллектив одержал всего одну победу в пяти последних матчах Серии B. В прошлом туре «Пиза» проиграла «Читтаделле» (0:2), а ранее сыграла вничью с «Реджиной 1914» (0:0).

Информация для ставок

Последние пять матчей «Пизы» на ее поле закончились ничейным результатом

«Пиза» не проигрывает дома уже 11 встреч подряд

СПАЛ проиграл всего две игры из последних десяти на выезде во всех турнирах

проиграл всего две игры из последних десяти на выезде во всех турнирах СПАЛ не проигрывает «Пизе» три матча подряд

Прогноз