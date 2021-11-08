«Пласа Колония» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (09.11.2021)

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08 ноября 2021, 19:53

9 ноября 2021 года «Пласа Колония» играет против «Депортиво Мальдонадо». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Пласа Колония». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Депортиво Мальдонадо» 3.85.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Пласа Колония» в этом сезоне расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Колонии» 15 забитых мячей и 12 пропущенных голов. «Пласа» в последних матчах сыграла вничью с «Суд Америкой», а также выиграла у «Прогресо» и проиграла «Серро-Ларго».

«Депортиво Мальдонадо» расположился в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе уругвайского клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла четыре матча. «Депортиво Мальдонадо» забил десять голов и пропустил 12 мячей в чемпионате Уругвая по футболу. В последних матчах этот уругвайский коллектив проиграл «Вилла Эспаньолу», а также сыграл вничью с «Суд Америкой» и победил «Монтевидео Сити».

Информация для ставок

«Пласа Колония» проиграла один матч из последних пяти

«Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти

«Пласа Колония» забила три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Депортиво Мальдонадо» по коэффициенту 1.83. «Депортиво Мальдонадо» в последних матчах выглядит неплохо, у этого клуба точно есть шанс зацепиться хотя бы за один балл, так что стоит рискнуть.