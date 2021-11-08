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«Пласа Колония» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (09.11.2021)

08 ноября 2021, 19:53

9 ноября 2021 года «Пласа Колония» играет против «Депортиво Мальдонадо». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.523.87
Мелбет 2.06 3.22 3.62
1XBET 2.00 3.34 3.68
BetBoom 2.00 3.25 3.90

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Пласа Колония». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Депортиво Мальдонадо» 3.85.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Пласа Колония» в этом сезоне расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Колонии» 15 забитых мячей и 12 пропущенных голов. «Пласа» в последних матчах сыграла вничью с «Суд Америкой», а также выиграла у «Прогресо» и проиграла «Серро-Ларго».

«Депортиво Мальдонадо» расположился в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе уругвайского клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла четыре матча. «Депортиво Мальдонадо» забил десять голов и пропустил 12 мячей в чемпионате Уругвая по футболу. В последних матчах этот уругвайский коллектив проиграл «Вилла Эспаньолу», а также сыграл вничью с «Суд Америкой» и победил «Монтевидео Сити».

Информация для ставок

  • «Пласа Колония» проиграла один матч из последних пяти
  • «Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти
  • «Пласа Колония» забила три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Депортиво Мальдонадо» по коэффициенту 1.83. «Депортиво Мальдонадо» в последних матчах выглядит неплохо, у этого клуба точно есть шанс зацепиться хотя бы за один балл, так что стоит рискнуть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.55 1.75 2.05
Мелбет 1.60 2.25
1XBET 1.65 2.15
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Все комментарии
8fmbeyuxh2ng
8fmbeyuxh2ng
08 ноября в 21:00
Тотал меньше 2.5 сыграет.
Gahi
Gahi
08 ноября в 20:51
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
9uy83ca5ktfx
9uy83ca5ktfx
08 ноября в 20:00
Футбольный клуб «Пласа Колония» (Колония-дель-Сакраменто) выиграет матч.
qz8ckt7n252j
qz8ckt7n252j
08 ноября в 19:59
Футбольный клуб «Пласа Колония» (Колония-дель-Сакраменто) одержит победу.
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