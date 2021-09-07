Польша — Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

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вчера, 20:23

В 6 туре группы I нас ждет интересное противостояние сборной Польши и сборной Англии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом встречи являются англичане. Они играют выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.64. Победа Польши оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.66.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Сборная Польши продолжает упорную борьбу за возможность сыграть на Чемпионате мира в Катаре и уже провела в сентябре два поединка. Сначала команда дома сразилась с Албанией и смогла победить (4:1), а затем на выезде без проблем разобралась с Сан-Марино (7:1).

Англия, кажется, отошла от обидного поражения в финале Чемпионата Европы. Коллектив провел две встречи в рамках квалификации и, забив по четыре гола, без нервов обыграл сначала сборную Венгрии, а затем и Андорру с одинаковым счетом (4:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Англии составляет 15 поединков (без учета дополнительного времени)

С 2018 года Польша проиграла дома всего один раз

Последние восемь матчей Польша завершила результатом «обе забьют»

В четырех из пяти крайних очных встречах побеждала Англия

Прогноз

Нас ожидает поединок двух очень интересных сборных, которые любят атаковать и радовать своих болельщиков результатом. В составе обоих коллективов есть топ-игроки и мы предполагаем, что обмен голами не станет проблемой. Поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мелбет.