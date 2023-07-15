«Портленд Тимберс» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 09:04

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают хозяевам, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8. Рискнуть на триумф «Коламбус Крю» можно за 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Портленд Тимберс» не может похвалиться своими результатами, ведь находится практически на дне турнирной таблицы. Команда занимает 12 место в западной конференции и смогла набрать 23 очка, отставая от зоны плей-офф на пять пунктов. Если в клубе хотят исправить ситуацию, необходимо срочно перезагрузить коллектив и начать добиваться побед. В прошлой игре «Портленд Тимберс» не смог выиграть у «Колорадо Рэпидс» (0:0), а ранее и вовсе крупно проиграл «Миннесоте» (1:4).

«Коламбус Крю» имеет серию поражений из нескольких матчей подряд и занимает пятое текущее место в своей конференции. Команда набрала 36 очков и чувствует себя достаточно уверенно перед матчем с менее удачливым соперником. Несмотря на выездной статус поединка гости вполне могут претендовать даже на победу. Два последних матча «Коламбус Крю» завершились ничьими с «Нью-Йорк Сити» (1:1) и «Интер» Майами (2:2).

Информация для ставок

«Коламбус Крю» не проигрывает уже восемь матчей подряд

«Портленд Тимберс» одержал лишь одну победу в десяти последних матчах МЛС

«Коламбус Крю» проиграл три из пяти последних встреч «Портленд Тимберс» при одной победе

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последних матчах обязательно забивали друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз ничего не изменится. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.