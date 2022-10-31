«Порту» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Атлетико» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Порту» сделал выводы после двух поражений на старте турнира и благодаря остальным победам уже гарантировал себе место в плей-офф. Команда с девятью баллами опережает «Атлетико», который набрал на четыре очка меньше и не имеет математических шансов догнать португальцев. В прошлой игре «Порту» сыграл вничью с «Санта-Клара» (1:1), а ранее разгромил «Брюгге» в Лиге Чемпионов (4:0).

Для «Атлетико» этот розыгрыш можно считать финалом, а незабитый пенальти после финального свистка в матче с «Байером» это только подтверждает. Команда имеет шансы выйти в Лигу Европы, но для этого ей необходимо выступить не хуже «Байера» в параллельном поединке. В матче чемпионата Испании «матрасники» проиграли на выезде «Кадису» (2:3), а в Лиге Чемпионов не смогли выиграть у «Байера» (2:2).

Информация для ставок

«Порту» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выездных матчах одержал шесть побед при трех поражениях

Два последних матча между клубами в Португалии завершились исходом «обе забьют»

«Порту» проиграл «Атлетико» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Атлетико» вряд ли будет сильно цепляться за Лигу Европы и постарается засушить игру, чтобы потом использовать свой шанс в середине или конце встречи. Предполагаем, что это не удастся подопечным Симеоне, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.