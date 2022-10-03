«Порту» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 12:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Байера» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Всегда стабильный в Лиге Чемпионов «Порту» в этом году столкнулся с проблемами. Коллектив еще на набирал очков и предстоящие два поединка с «Байером» становятся последним шансом для португальцев побороться за плей-офф. Два последних матча «Порту» завершились крупной победой над «Брагой» (4:1) и ничьей с «Эшторилом» (1:1).

«Байер» благодаря победе во втором туре Лиги Чемпионов имеет три балла и имеет шансы продолжать борьбу за плей-офф. Тем не менее, в чемпионате Германии у клуба ужасное положение и место в зоне вылета. Команда очень нестабильна и неизвестно, как она будет выглядеть в каждом конкретном матче. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» был разгромлен «Баварией» (0:4), а ранее разошелся миром с «Вердером» (1:1).

Информация для ставок

«Порту» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Байер» выиграл только два выездных матча из последних восьми

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Порту» проиграл «Байеру» две последние встречи

Прогноз

Команды выступают нестабильно и было бы большим риском в этой паре определять победителя. Предлагаем сделать ставку на то, что команды обменяются забитыми мячами. Вариант «обе забьют» доступен в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.