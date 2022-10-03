«Порту» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Байера» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
Всегда стабильный в Лиге Чемпионов «Порту» в этом году столкнулся с проблемами. Коллектив еще на набирал очков и предстоящие два поединка с «Байером» становятся последним шансом для португальцев побороться за плей-офф. Два последних матча «Порту» завершились крупной победой над «Брагой» (4:1) и ничьей с «Эшторилом» (1:1).
«Байер» благодаря победе во втором туре Лиги Чемпионов имеет три балла и имеет шансы продолжать борьбу за плей-офф. Тем не менее, в чемпионате Германии у клуба ужасное положение и место в зоне вылета. Команда очень нестабильна и неизвестно, как она будет выглядеть в каждом конкретном матче. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» был разгромлен «Баварией» (0:4), а ранее разошелся миром с «Вердером» (1:1).
Информация для ставок
- «Порту» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Байер» выиграл только два выездных матча из последних восьми
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Порту» проиграл «Байеру» две последние встречи
Прогноз
Команды выступают нестабильно и было бы большим риском в этой паре определять победителя. Предлагаем сделать ставку на то, что команды обменяются забитыми мячами. Вариант «обе забьют» доступен в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.