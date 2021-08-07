«Порту» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.08.2021)

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вчера, 23:44

В стартовом туре чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» сыграет против «Белененсеша». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок.

Ставки букмекеров

На основные исходы грядущего противостояния букмекерская контора Бетсити предложила следующие ставки: победу «Порту» можно сыграть по коэффициенту 1.22, ничья идет за 6.65, а победа «Белененсеша» получила котировку 13.00. Как видим, хозяева поля считаются неоспоримым фаворитом поединка.

Между тем, аналитики сервиса уверены, что матч на стадионе «Драгау» получится результативным. Заключить пари на ТБ (2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

В предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии «Порту» выступал без стабильности. Регулярные потери очков не позволили «драконам» на финише сезона настигнуть «Спортинг», который завоевал золотые медали.

В Лиге чемпионов УЕФА «Порту» смог дойти до четвертьфинала, где по сумме двух встреч команда уступила будущему победителю турнира «Челси» с общим счетом 1:2.

«Белененсеш» в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии глобальных задач не решал. Команда оформила себе приличный задел над аутсайдерами, что дало ей возможность не принимать участие в борьбе за выживание на финише сезона.

В новой кампании «Белененсеш» уже отметился негативным результатом. В стартовом раунде Кубка португальской лиги команда проиграла «Марфе» в гостях (0:1) и досрочно завершила выступления в турнире.

Информация для ставок

«Порту» не пропускал голы в 10 прошлых домашних матчах с «Белененсешем»

«Порту» не проигрывал в 28 последних поединках чемпионата Португалии

«Порту» выиграл 6 предыдущих домашних встреч у соперника

Прогноз

«Белененсеш» — одна из самых прагматичных команд чемпионата Португалии, которая в гостях мало забивает и массированно обороняется. Но «Порту», как правило, подбирает ключи к воротам предстоящего соперника и стабильно его обыгрывает на своем поле. Предлагаем ставку на «сухую» победу «Порту», которая в букмекерской конторе Бетсити доступна по коэффициенту 1.70.