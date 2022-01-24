«Бенфика» — «Боавишта». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (25.01.2022)

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вчера, 12:21

Ставки букмекеров

В данной паре полуфинала эксперты считают «Бенфику» очевидным фаворитом. Поставить на победу условных хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.29. Шансы на ничью в этой игре оцениваются в 5.60, а победа «Боавишты» идет по котировке 10.00

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

В пяти прошлых матчах всех турниров «Бенфика» одержала две победы. Клуб из Лиссабона успешно провел игры чемпионата против «Ароки» (2:0) и «Пасуш де Феррейры» (2:0), между которыми была зафиксирована ничья с «Морейренси».

До этого «орлы» допустили два поражения кряду – оба от «Порту». Сначала «Бенфика» уступила сопернику в Кубке Португалии (0:3), а затем не смогла набрать очки в гостевой игре с «драконами» в рамках дежурного тура лиги.

«Боавишта» к предстоящей игре подходит на серии из шести матчей без поражений. При этом четыре последних игры (все в чемпионате) команда завершила с одинаковым счетом 1:1, а в соперника у нее были «Витория», «Тондела», «Жил Висенте» и «Пасуш де Феррейра».

Отметим, что н стадии четвертьфинала Кубка португальской лиги «Боавишта» прошла «Брагу», которая была разгромлена со счетом 5:1.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала «Боавишту» в 7 из последних 8 очных встреч

Команда забивали минимум 2 гола в 10 прошлых очных противостояниях

«Бенфика» забивала минимум 2 гола в 9 из последних 10 матчей с «Боавиштой»

Прогноз