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«Пенафиел» — «Морейренсе». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (17.11.2022)

сегодня, 09:28
Морейренсе

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекерские конторы не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Пенафиела» можно по коэффициенту 3.11, ничья идет по цене 3.05, а победа «Морейренсе» играется по котировке 2.41.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.032.48
Мелбет 3.11 3.05 2.41

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь существенный перевес на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.55, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Пенафиел» занимает 11-е место во второй португальской лиге. В 13 турах чемпионата клуб зарекомендовал себя следующим образом: победы – 4, ничьи – 6, поражения – 3. Атака команда забила соперникам 14 голов, а защита допустила 13 пропущенных мячей. В последнем матче лиги футболисты «Пенафиела» обыграли в гостях вторую команду «Бенфики» (2:1).

«Морейренсе», недавно представлявший элиту португальского футбола, тоже выступает во второй лиге, где команда лидирует в турнирной таблице. В 13 сыгранных турах клуб одержал 13 побед (две ничьи и одно поражение), заявив о намерениях вернуться в самый престижный дивизион страны. Накануне предстоящего матча футболисты «Морейренсе» разделили очки в гостях с «Тонделой» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 матчей «Пенафиела»
  • Соперники сыграли вничью 1:1 в двух предыдущих очных матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Пенафиел» и «Морейренси» сыграют в низовом формате. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.79 1.59 2.39
Мелбет 1.53 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:37
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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