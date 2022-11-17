«Пенафиел» — «Морейренсе». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (17.11.2022)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекерские конторы не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Пенафиела» можно по коэффициенту 3.11, ничья идет по цене 3.05, а победа «Морейренсе» играется по котировке 2.41.

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь существенный перевес на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.55, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Пенафиел» занимает 11-е место во второй португальской лиге. В 13 турах чемпионата клуб зарекомендовал себя следующим образом: победы – 4, ничьи – 6, поражения – 3. Атака команда забила соперникам 14 голов, а защита допустила 13 пропущенных мячей. В последнем матче лиги футболисты «Пенафиела» обыграли в гостях вторую команду «Бенфики» (2:1).

«Морейренсе», недавно представлявший элиту португальского футбола, тоже выступает во второй лиге, где команда лидирует в турнирной таблице. В 13 сыгранных турах клуб одержал 13 побед (две ничьи и одно поражение), заявив о намерениях вернуться в самый престижный дивизион страны. Накануне предстоящего матча футболисты «Морейренсе» разделили очки в гостях с «Тонделой» (1:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 матчей «Пенафиела»

Соперники сыграли вничью 1:1 в двух предыдущих очных матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Пенафиел» и «Морейренси» сыграют в низовом формате. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.