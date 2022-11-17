«Пенафиел» — «Морейренсе». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (17.11.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекерские конторы не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Пенафиела» можно по коэффициенту 3.11, ничья идет по цене 3.05, а победа «Морейренсе» играется по котировке 2.41.
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сегодня, 23:30
Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь существенный перевес на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.55, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Пенафиел» занимает 11-е место во второй португальской лиге. В 13 турах чемпионата клуб зарекомендовал себя следующим образом: победы – 4, ничьи – 6, поражения – 3. Атака команда забила соперникам 14 голов, а защита допустила 13 пропущенных мячей. В последнем матче лиги футболисты «Пенафиела» обыграли в гостях вторую команду «Бенфики» (2:1).
«Морейренсе», недавно представлявший элиту португальского футбола, тоже выступает во второй лиге, где команда лидирует в турнирной таблице. В 13 сыгранных турах клуб одержал 13 побед (две ничьи и одно поражение), заявив о намерениях вернуться в самый престижный дивизион страны. Накануне предстоящего матча футболисты «Морейренсе» разделили очки в гостях с «Тонделой» (1:1).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах
- Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 матчей «Пенафиела»
- Соперники сыграли вничью 1:1 в двух предыдущих очных матчах
Прогноз
Мы считаем, что «Пенафиел» и «Морейренси» сыграют в низовом формате. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.