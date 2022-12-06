«Шавеш» — «Порту». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (08.12.2022)

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вчера, 16:58

Ставки букмекеров

«Порту» считается очевидным фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы гостей букмекеры принимают по коэффициенту 1.38. Заключить пари на ничью предлагается по цене 4.70, а победа «Шавеша» доступна по котировке 7.20.

Аналитики компании Лига Ставок также ожидают от команд результативного счета. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шавеш» сыграл один матч на групповом этапе Кубка португальской лиги. В стартовом туре команда отправилась на поле «Визелы», где была зафиксирована результативная ничья (2:2). Выделим, что в отчетном матче футболисты «Шавеша» избежали поражения, забив второй гол на третьей компенсированной минуте в численном меньшинстве.

«Порту» тоже принял участие в одном поединке Кубка лиги Португалии. Действующий чемпион страны в стартовой игре принимал на домашней арене «Мафру», где «драконы» сенсационно не оправдали статус фаворита – ничья (2:2).

Информация для ставок

«Порту» выиграл в 17 из 18 матчей против «Шавеша»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 6 из предыдущих 7 очных встреч

(2,5) гола в 6 из предыдущих 7 очных встреч Ставка ТБ (2,5) гола принесла выигрыш в 6 последних матчах «Порту»

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