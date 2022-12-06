Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболПортугалия. Кубок Лиги 2022/2023

«Шавеш» — «Порту». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (08.12.2022)

вчера, 16:58
Порту

Ставки букмекеров

«Порту» считается очевидным фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы гостей букмекеры принимают по коэффициенту 1.38. Заключить пари на ничью предлагается по цене 4.70, а победа «Шавеша» доступна по котировке 7.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.614.921.40
1XBET 7.00 4.64 1.41

Аналитики компании Лига Ставок также ожидают от команд результативного счета. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шавеш» сыграл один матч на групповом этапе Кубка португальской лиги. В стартовом туре команда отправилась на поле «Визелы», где была зафиксирована результативная ничья (2:2). Выделим, что в отчетном матче футболисты «Шавеша» избежали поражения, забив второй гол на третьей компенсированной минуте в численном меньшинстве.

«Порту» тоже принял участие в одном поединке Кубка лиги Португалии. Действующий чемпион страны в стартовой игре принимал на домашней арене «Мафру», где «драконы» сенсационно не оправдали статус фаворита – ничья (2:2).

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл в 17 из 18 матчей против «Шавеша»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из предыдущих 7 очных встреч
  • Ставка ТБ(2,5) гола принесла выигрыш в 6 последних матчах «Порту»

Прогноз

Мы считаем, что «Шавеш» и «Порту» проведут результативный поединок, как это было в их недавней встрече в рамках португальской лиги – 3:0 в пользу «драконов». Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по котировке1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.69 1.72 2.14
1XBET 2.16 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:53
Победа команды гостей с форой -1,5 в этом матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 