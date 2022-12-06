«Шавеш» — «Порту». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (08.12.2022)

Ставки букмекеров
«Порту» считается очевидным фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы гостей букмекеры принимают по коэффициенту 1.38. Заключить пари на ничью предлагается по цене 4.70, а победа «Шавеша» доступна по котировке 7.20.
|
- : -
завтра, 22:00
Аналитики компании Лига Ставок также ожидают от команд результативного счета. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Шавеш» сыграл один матч на групповом этапе Кубка португальской лиги. В стартовом туре команда отправилась на поле «Визелы», где была зафиксирована результативная ничья (2:2). Выделим, что в отчетном матче футболисты «Шавеша» избежали поражения, забив второй гол на третьей компенсированной минуте в численном меньшинстве.
«Порту» тоже принял участие в одном поединке Кубка лиги Португалии. Действующий чемпион страны в стартовой игре принимал на домашней арене «Мафру», где «драконы» сенсационно не оправдали статус фаворита – ничья (2:2).
Информация для ставок
- «Порту» выиграл в 17 из 18 матчей против «Шавеша»
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из предыдущих 7 очных встреч
- Ставка ТБ(2,5) гола принесла выигрыш в 6 последних матчах «Порту»
Прогноз
Мы считаем, что «Шавеш» и «Порту» проведут результативный поединок, как это было в их недавней встрече в рамках португальской лиги – 3:0 в пользу «драконов». Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по котировке1.68 в БК Лига Ставок.