«Визела» — «Шавиш». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (22.11.2022)

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сегодня, 16:35

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этом матче эксперты отводят домашней команде. Поставить на победу «Визелы» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.08. Ставки на ничью идут в линии по цене 3.30, а победа «Шавиша» играется по котировке 3.65.

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что «Визела» и «Шавиш» установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) предлагается по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

13 ноября футболисты «Визелы» победили в гостях «Пасуш де Феррейру» (2:0) в дежурном туре чемпионата Португалии. Эта победа стала для клуба четвертой в текущем сезоне лиги, где команда расположилась на 13-м месте рейтинга.

«Шавиш» свой поединок в последнем туре чемпионата Португалии проводил на поле «Каса Пиа». Забив сопернику два мяча, клуб отметился победой в результативном противостоянии (2:0). Выделим, что в общем зачете португальской лиги «Шавиш» занимает девятую строчку с такими результатами: пять побед, четыре ничейных поединка и четыре проигрыша.

Информация для ставок

«Визела» сыграла на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых матчах на своем поле

Ставка ТМ(2,5) прошла в 6 предыдущих очных встречах команд

«Визела» и «Шавиш» сыграли вничью в 5 последних встречах

Прогноз

По нашему мнению, «Визела» и «Шавиш» проведут очередную низовую очную встречу. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.61 в БК Лига Ставок.