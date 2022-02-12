«Арока» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.02.2022)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Немного больше шансов на успех в этой игре эксперты отдают хозяевам поля. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Ароки» по коэффициенту 2.50, а вероятность победы «Маритиму» оценивается в 3.00. Отметим, что заключить пари на ничью можно по котировке 3.20.

Также рассмотрим линию результативности. Здесь аналитики склоняются к низовому формату в игре. Ставки на ТМ(2,5) голов можно взять по котировке 1.85 ТБ (2,5) — 1.95.

Форма команд

К предстоящей игре «Арока» подходит на 16 месте чемпионата. В активе команды 18 очков, которые ей позволяют опережать зону прямого вылета на один балл.

По ходу текущего розыгрыша лиги футболистам «Ароки» удалось одержать четыре победы, шесть раз сыграть вничью и 11 раз уступить своим оппонентам. При этом в пяти прошлых турах коллектив допустил три поражения, а победить в данной серии ему удалось только «Эшторил» в гостях (2:1).

«Маритиму» базируется на девятом месте рейтинга португальской лиги с такими общими показателями: шесть выигрышей, семь ничьих и восемь поражений. При этом в трех минувших турах первенства клуб набрал только два балла, сыграв вничью с «Белененсешем» (1:1) и «Эшторилом» (0:0), а также проиграв в гостях «Порту» (1:2).

К вышесказанному добавим, что за 11 выездных игр чемпионата «Маритиму» одержал три виктории и две ничьи, проиграв шесть раз своим оппонентам.

Информация для ставок

«Арока» проигрывала в 4 прошлых матчах лиги на своем поле

«Арока» не забивала голы в 3 последних поединках на домашней арене

«Арока» пропускала минимум 2 гола в последних 4 играх лиги на своем поле

Прогноз

У «Ароки» сплошные провалы в домашних матчах чемпионата, а вот «Маритиму» систематически набирает очки в гостевых играх. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.