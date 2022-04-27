«Арока» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 13:57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ароку» фаворитом противостояния – победа хозяев в линии Фонбет идет по коэффициенту 2.00. Поставить на ничейный результат можно по цене 3.35, а за победу «Портимоненси» выставлена котировка 3.50.

Аналитики также склоняются к низкой результативности в этом матче. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

Набрав 27 очков за 31 проведенный тур, «Арока» расположилась на 15-й позиции чемпионата. В текущем розыгрыше лиги клуб организовал шесть победных матче и девять ничейных игр, допустив 16 поражений от оппонентов. Атака команды забила 29 голов, а защита пропустила 53 мяча.

На протяжении трех туров «Арока» не побеждала в чемпионате Португалии. Помимо проигрышей от «Боавишты» (0:1) и «Визелы» (1:2) клуб разделил очки в ничейной встрече с «Санта Кларой» (1:1).

«Портимоненси» поднялся на 11-е место португальской лиги. В общей сложности клуб одержал девять викторий, восемь раз сыграл вничью и в 14-и случаях уступал своим соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметка 28:41.

В трех предыдущих матчах чемпионата футболисты «Портимоненси» победили «Фамаликау» (1:0) и «Морейренси» (1:0), а также уступили «Порту» (0:7) с крупным счетом.

Информация для ставок

«Арока» не проигрывала в 3 из последних 4 матчей на своем поле

«Портимоненси» проиграл 3 прошлых матча на полях соперников

«Портимоненси» не забивал голы в 3 предыдущих гостевых поединках лиги

Прогноз

«Арока», которая больше нуждается в очках, имеет неплохой шанс улучшить турнирное положение в игре против «Портимоненси». Рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Фонбет.